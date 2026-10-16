Υποτιμά και πάλι τη νοημοσύνη μας

Αυτό φυσικά το γνωρίζουν πρώτα και καλύτερα από όλους ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, οι στενοί συνεργάτες του και αρκετοί από τους καθημερινούς συνομιλητές τους.

Και όμως, τις τελευταίες μέρες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο περίγυρός του επιχειρούν να πείσουν ότι ο Πρόεδρος δεν πήρε ακόμη τις αποφάσεις του και ότι ποσώς ασχολείται με τις Προεδρικές. Επιπρόσθετα, αφήνουν να αιωρείται ότι όσοι ασχολούνται από τώρα με τις Προεδρικές δεν είναι σοβαροί και αφοσιωμένοι στα μεγάλα προβλήματα και ανάγκες του τόπου και των πολιτών.

Μέγιστο όμως ψέμα, υποκρισία, απροκάλυπτος εμπαιγμός των πολιτών και ακραία υποτίμηση της νοημοσύνης τους.

Ο πρώτος που άνοιξε τον πρόωρο χορό των Προεδρικών είναι ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης και όχι τώρα. Οι σχεδιασμοί, οι στρατηγικές και οι κινήσεις τακτικής με στόχο την επανεκλογή του το 2028 άρχισαν να ξεδιπλώνονται στο Προεδρικό, από τις πρώτες μέρες της εκεί εγκατάστασής του, τον Μάρτιο του 2023.

Αυτά τα τριάμισι χρόνια ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αξιοποιώντας και εκμεταλλευόμενος τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες, ευκαιρίες και προνόμια που του προσφέρει το αξίωμά του, «κτίζει» νυχθημερόν με το βλέμμα και ορίζοντα τις Προεδρικές του 2028.

Ασκεί εσωτερική διακυβέρνηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της προεκλογικής του εκστρατείας, αλωνίζει χωριά, κοινότητες και εκδηλώσεις και μοιράζει δημόσιο χρήμα και υποσχέσεις εκεί που θεωρεί ότι «έχει να πάρει».

Παράλληλα με τους διορισμούς του σε υπουργικές θέσεις, θέσεις επιτρόπων, γενικές διευθύνσεις υπουργείων και Ημικρατικούς Οργανισμούς, δημιούργησε ένα «στρατό» δικών του ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά και έστησε «προγεφυρώματα» σε διάφορους πολιτικούς χώρους (ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ), με σκοπό να διασφαλίσει ή και «εκβιάσει» ακόμα υποστήριξη το 2028, επαναλαμβάνοντας το προηγούμενο του 2023 με τον ΔΗΣΥ.

Έχοντας, λοιπόν, το «υπερόπλο» της εξουσίας στα χέρια του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει κάθε λόγο να «καμώνεται» πως δεν είναι ακόμα η ώρα των εκλογών και να επιχειρεί να «ρίξει στάχτη» στα μάτια των άλλων. Και ενόσο οι πιθανοί αυριανοί αντίπαλοί του είναι ακόμα άγνωστοι και τα κόμματα αναλώνονται σε εσωτερικές διεργασίες για να αποφασίσουν αν θα διεκδικήσουν την Προεδρία και να βρουν τους εκλεκτούς τους, ο χρόνος λειτουργεί προς όφελός του.