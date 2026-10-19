Οι αλουποί της Πάφου!

- Παλιά, το φαΐν μας εμαειρεύκαμέν το οι ίδιοι. Σήμερα, φέρνουν μας το έσσω μας. Στο μέλλον, άραγε… έννα μας το ταΐζουν;
- Σαν σήμερα, το 1941, οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν 250 κατοίκους των Άνω και Κάτω Κερδυλίων Σερρών, ως αντίποινα για τον φόνο ενός Γερμανού στρατιώτη. Θα «θυμηθεί» άραγε το ΕΛΑΜ να εκδώσει κάποια ανακοίνωση προς τιμή των αθώων θυμάτων, αποσείοντας έτσι τη ρετσινιά του νεοναζιστικού-νεοφασιστικού κόμματος που κουβαλά;
- Τρώει τον η ράσhη του φαίνεται τον Σενέρ Λεβέντ, αφού φιρί φιρί το πάει ώστε οι θαυμαστές του στο εκφραστικό όργανο του Προεδρικού να του κολλήσουν τζαι τούτου την ετικέτα του «ποθκιάντραπου», καθώς συμφωνεί, λέει, με όσους Ελληνοκυπρίους αναγνωρίζουν πως «εκάμαμεν τζ’ εμείς πολλά»...
- Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου, στις 10 Οκτωβρίου: «Παραμένω πρωτίστως ρεαλιστής, γνωρίζω τα όρια της πλευράς μας και είμαι έτοιμος, και το δηλώνω δημόσια, για υποχωρήσεις σε κάποια σημεία που υπηρετούν τον στόχο μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού». Ρε άμπα τζαι ο Πρόεδρος, πέρα από κρυπτοΕΛΑΜίτης, είναι τζαι…κρυπτονενέκος;
- Στο σημερινό Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, θα παραστούν από κοινού Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν. Το φεστιβάλ θα έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, με φαγητό, ποτό, μουσική και διασκέδαση. Είδετε πού τα βρίσκουν; Στα παναΰρκα!
- Πιστεύει κανείς ότι ο Χριστοδουλίδης, σε περίπτωση που, ο μη γένοιτο, επανεκλεγεί, στη λήξη της δεύτερης θητείας του θα μας πει «έτα τζαμαί τζαι πάω στην Παλώθκιαν» (ή στη Γεροσhήπου); Υπάρχει περίπτωση, στα 60 του -τόσων χρονών θα είναι το 2033- όταν θα έχει «αποταμιεύσει» πολιτικό κεφάλαιο δέκα χρόνων ως Πρόεδρος και άλλων τόσων ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Εξωτερικών, να μην το εξαργυρώσει τζαι να πάει έσσω του; Όταν ως απλός διπλωμάτης μεθόδευσε με τόση μαεστρία την αναρρίχησή του στην εξουσία, έτσι εύκολα θα την αποχωριστεί, ιδίως μετά που γεύτηκε τη γλύκα της; Επειδή, λοιπόν, δεν δικαιούται τρίτη θητεία, κατά τη δεύτερη θα αρχίσει να οργανώνει την ίδρυση κόμματος, το οποίο θα εξαγγείλει μόλις λήξει η θητεία του, και παράλληλα θα προετοιμάζει το έδαφος προκειμένου να τον διαδεχθεί η Φιλίππα! Ο Πρίγκιπας όμως, δασκαλεμένος από τον Τάσσο, δεν είναι τόσον αφελής ώστε το 2028 να τον… ξαναεφεύρει, διότι γνωρίζει πολύ καλά πως σε περίπτωση επανεκλογής του Χριστοδουλίδη, «θα δακκάννει το έναν του τζαι θα τα πονεί ούλλα», αφού, πέραν των απομειναριών των πάλαι ποτέ κομμάτων, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Κινήματος Οικολόγων, που βρίσκονται σε αναζήτηση κηδεμόνα και τα οποία το Νικούιν θα… καταπιεί, μοιραία θα έρθει και η σειρά του ΔΗΚΟ. Οπόταν ο «Μικρός» πλανάται πλάνην οικτράν αν νομίζει πως, διορίζοντας 4 υπουργούς του ΔΗΚΟ, έχει και το κόμμα τους στην πούγκα…
- Ενόσω η Αννίτα φαινόταν ως η πιο πιθανή υποψήφια του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, δεν περνούσε μέρα που οι κολαούζοι του Προεδρικού Μεγάρου να μην τσιππώσουν πάνω της. Μετά που αποσύρθηκε, τα πυρά κατευθύνονται πλέον, προφανώς με εντολές των ανακτόρων των Αγίων Ομολογητών, εναντίον του Φούλλη!
- Θαυμαστής του Φούλλη ποτέ δεν υπήρξα. Απεναντίας, από αυτήν εδώ τη στήλη, ουκ ολίγες φορές του άσκησα δριμεία κριτική, τόσο για τον τρόπο που φέρθηκε στην Καίτη Κληρίδη όσο και για τη σιωπή του όταν ο Αναστασιάδης ενστερνίστηκε το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς, καθώς και για την ανοχή που επέδειξε -και άρα τη συνενοχή του- στα σκάνδαλα διαφθοράς της δεκαετούς διακυβέρνησής του. Παρά ταύτα, αν παρ' ελπίδα τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών βρεθώ ενώπιον της επιλογής μεταξύ Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ, χωρίς κανέναν ενδοιασμό θα ψηφίσω τον δεύτερο, γιατί μπορεί ο Φούλλης να είναι αλεπού, αλλά το Νικούιν είναι… κρυφαλούπα! Δηλαδή, όσος εν' πουπάνω που τη γη, εν’ τζ’ αλλότοσος πουκάτω, άλλως «πόξω κούκλος που μέσα πανούκλος». Εν ολίγοις, και πιο επικίνδυνος. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον του Φούλλη η γυναίκα του δεν φαίνεται να είναι αππωμένη…