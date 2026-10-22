Κυπριακός Ελληνισμός δικαιούται ειλικρίνεια

Η επικοινωνία δεν είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η πολιτική. Όταν επαναλαμβάνεται χωρίς αντίστοιχα αποτελέσματα, μπορεί να διαμορφώσει και το μέτρο με το οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την ίδια την πραγματικότητα.

Μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η διαδικασία προχωρεί, ακόμη κι όταν οι βασικές και εθνικά επιζήμιες διαφωνίες παραμένουν. Μπορεί να καλλιεργήσει την προσδοκία ότι η επανέναρξη αποτελεί ήδη σημαντικό κεκτημένο, πριν αποσαφηνιστεί τι θα συζητηθεί και υπό ποιους όρους. Την ίδια ώρα, η άλλη πλευρά έχει τη δυνατότητα να επιμένει στις θέσεις της και να επιχειρεί να τις μετατρέψει σε προϋποθέσεις για την επόμενη διαπραγμάτευση.

Και σε αυτό, θεωρώ, έχει συμβάλει καταλυτικά, άθελά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο. Όχι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Έρχιουρμαν μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ή να εμφανιστούν μαζί σε μια κοινωνική εκδήλωση, αλλά αν, μέχρι να αρχίσουν οι συνομιλίες, θα έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ορισμένες απαιτήσεις θα θεωρούνται ήδη δεδομένες και η δική μας πλευρά θα καλείται να διαπραγματευτεί έχοντας περιορίσει εκ των προτέρων τις επιλογές της.

Η ιστορία του Κυπριακού προσφέρει αρκετά χρήσιμα δεδομένα, αρκεί να θέλουμε να τα λάβουμε υπόψη. Το Σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε από την ελληνοκυπριακή κοινότητα το 2004. Η απόφαση εκείνη δεν συνιστά άρνηση κάθε συμβιβασμού ούτε δικαιολογεί τη διαιώνιση του σημερινού καθεστώτος. Αντίθετα, υπενθυμίζει ότι η κοινωνία έχει το δικαίωμα να κρίνει το περιεχόμενο μιας λύσης και ότι η επιθυμία τερματισμού μιας απαράδεκτης κατάστασης δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποδοχή οποιασδήποτε διευθέτησης που θα έθετε εν αμφιβόλω το μέλλον του κυπριακού λαού και, προφανώς, του κυπριακού Ελληνισμού.

Η επιδίωξη λύσης δεν μπορεί να αποσυνδέεται από τη διασφάλιση της συνέχειας του υφιστάμενου κράτους. Η λύση πρέπει να διασφαλίζει την κρατική υπόσταση, την κυριαρχία και τη λειτουργικότητά του, χωρίς διάλυση ή μετασχηματισμό που θα αλλοίωνε τη συνέχεια του κράτους και θα έθετε σε κίνδυνο τη δυνατότητά του να λειτουργεί ως κυρίαρχη πολιτεία.

Υπάρχει, μάλιστα, ένας ακόμη κίνδυνος. Όσο παρατείνεται η εκκρεμότητα, τόσο ευκολότερα μπορεί να καλλιεργηθεί η παραπλανητική αντίληψη ότι οι επιλογές μας περιορίζονται και ότι, κάποια στιγμή, θα πρέπει να αποδεχθούμε όσα προηγουμένως θεωρούσαμε μη αποδεκτά. Έτσι, το βάρος της κατοχής, η απογοήτευση και η κόπωση της κοινωνίας από το πέρασμα του χρόνου μπορεί να μετατραπούν σε επιχειρήματα υπέρ μιας συμφωνίας, όχι επειδή οι όροι της έχουν καταστεί επαρκείς, αλλά επειδή η συνέχιση της εκκρεμότητας παρουσιάζεται ως ακόμη χειρότερη επιλογή—μια συνθήκη που σαφώς εξυπηρετεί την τουρκική στρατηγική.

Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο το περιεχόμενο της τελικής πρότασης. Θα είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν.

Γι’ αυτό και η ευθύνη του σημερινού Προέδρου δεν εξαντλείται στην επιδίωξη επανέναρξης των συνομιλιών. Όφειλε και οφείλει να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της πολιτικής του.

Να εξηγήσει τι επιδιώκει στην εσωτερική πτυχή, ποιες ρυθμίσεις θεωρεί συμβατές με ένα λειτουργικό, βιώσιμο και, κυρίως, δημοκρατικό κράτος, και πώς συνδέει τις ενδεχόμενες συγκλίσεις στη διακυβέρνηση με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την κυριαρχία της Κύπρου. Ο λαός δεν έχει ανάγκη από περισσότερες διακηρύξεις προθέσεων.

Έχει ανάγκη από συγκεκριμένες θέσεις και ειλικρινή ενημέρωση για τις επιλογές που βρίσκονται ενώπιόν του. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα επιστρέψουμε στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά αν θα προσέλθουμε σε αυτό γνωρίζοντας τι θέλουμε να διασφαλίσουμε ή αν θα αναγκαστούμε, υπό τη λεγόμενη πίεση του χρόνου, να αποφασίσουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε όσα επιδιώκουμε. Και αυτή είναι μια διαφορά που μπορεί να καθορίσει όχι μόνο την έκβαση των συνομιλιών, αλλά και το μέλλον του ίδιου του Κυπριακού Ελληνισμού.