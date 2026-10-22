Οι υποψηφιότητες για τις Προεδρικές

Παρ' όλο που υπάρχει δρόμος μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028, η ονοματολογία δίνει και παίρνει. Γράφτηκαν ονόματα με τα οποία ήδη έγιναν επαφές, γράφτηκαν και ονόματα τα οποία, ως είθισται, αυτοπροτείνονται. Υπάρχουν δε και αυτοί που καβάλησαν και σούζουν ήδη τα πόθκια τους (σύμφωνα και με τη λαϊκή ρήση), υπάρχουν και οι πιο συγκρατημένοι. Μέχρι σήμερα, Γιώργος Παμπορίδης και Αβέρωφ Νεοφύτου διεκδικούν το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ήδη υποψήφιος, και απομένουν οι αποφάσεις των υπολοίπων κομμάτων. Γι’ αυτούς λέγεται πάντως ότι ο ένας περιμένει τον άλλο για να κινηθεί ανάλογα. Με τον νέο χρόνο αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.