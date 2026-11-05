Επίσκεψη έκπληξη

Είναι σημαντική και η συνάντηση του Ταγγίπ Έρντογαν με τον Τουφάν Έρχουρμαν μετά που δέχτηκε δύο απανωτά τηλεφωνήματα από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στην Άγκυρα. Όμως, δεν διέρρευσε τίποτα προς τα έξω και πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό σχετικό με τις νέες εξελίξεις που επίκεινται. Έτσι συνδέονται οι ενδείξεις. Μπορούμε να τα προσθέσουμε όλα αυτά και στις καταστάσεις στις οποίες στριμώχτηκε ο Ταγγίπ Έρντογαν. Ειδικά στο θέμα της οικονομίας. Το θέμα των χρημάτων, λέει, ήταν αυτό που διασάλευσε πιο πολύ από κάθε τι τις σχέσεις του με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ. Ο Έρντογαν πάλι ζήτησε χρήματα από τον Αλίγιεφ, λέει. Το γράφει αυτό ξεκάθαρα ο Τύπος του Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Ο Αλίγιεφ δεν έδωσε αυτά τα χρήματα, λέει. Ο Τύπος πνέει μένεα κατά της Τουρκίας λέγοντας «δεν είμαστε το ταμείο σας για χρήματα». Και προσθέτει: «Δεν μπορείτε να μάς ζητάτε χρήματα όποτε το θελήσετε». Στο μεταξύ, κατηγορούν τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν ότι σχεδιάζει πραξικόπημα κατά του Αλίγιεφ στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Αλίγιεφ ζήτησε από τον Έρντογαν να παύσει τον Χακάν Φιντάν από τα καθήκοντά του, λέει. Μπορεί να τον παύσει; Δεν νομίζω. Ο Φιντάν υποστηρίζεται εκ μέρους των ΗΠΑ και φαίνεται ως ο πιο σημαντικός υποψήφιος για την μετά Έρντογαν περίοδο. Προηγουμένως, ο Αλίγιεφ είχε ζητήσει από τον Έρντογαν να παύσει από τα καθήκοντά του τον επικεφαλής του σύμβουλο, Οκτάι Σαράλ. Ο Έρντογαν τον θυσίασε και τον έπαυσε. Όμως, δεν είναι τόσο εύκολο να φάει τον Φιντάν.

Ας επιστρέψουμε στην Ολγκίν. Ποιος ο λόγος της επίσκεψής της στον «πρέσβη» Μουράτ Μπάστσερι; Σίγουρα δεν πρόκειται για φιλοφρονητική επίσκεψη. Τι συζήτησαν; Ποιο μήνυμα και από ποιον τού μετέφερε η Ολγκίν; Και ακριβώς στις παραμονές της τριμερούς συνάντησης. Όποιο μήνυμα και αν πήρε από την Ολγκίν, ο Μπάστσερι θα το διαβιβάσει στον Έρντογαν. Επιπλέον, σίγουρα θα συναντηθεί και με τον Τουφάν. Έτσι γυρίζει ο τροχός. Ετοιμάζεται το έδαφος για τη συνάντηση 5+1 νομίζω. Όμως, δεν νομίζω ότι αυτή η συνάντηση θα καταλήξει χωρίς αποτέλεσμα αυτή τη φορά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί. Τι είναι αυτό που κάνει την Ολγκίν πιο αισιόδοξη από ποτέ; Πρέπει να άναψε πράσινο φως από τις ΗΠΑ.

Αν οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει μια αλλαγή του στάτους κβο στην Κύπρο, ο λόγος γι’ αυτό είναι βεβαίως οι ενεργειακοί πόροι στην Ανατολική Μεσόγειο. Μήπως είναι πολύ ικανοποιημένος ο Τραμπ από τη συμφωνία που έκαναν η Λιβύη και η Τουρκία; Καμία σχέση. Οι ΗΠΑ κοιτάζουν πρώτα απ’ όλα τι θα κερδίσουν από αυτή τη συμφωνία. Μήπως μπορεί ο Τραμπ να αφήσει σε άλλον τον έλεγχο αυτών των ενεργειακών πόρων στη θάλασσα; Υπάρχει βεβαίως και ο παράγοντας Ισραήλ. Μήπως θέλει να γίνει κυρίαρχος η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο; Δεν θέλει φυσικά.

Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω μεγαλοφώνως. Αλλά είναι φανερό πως υπάρχουν κάποιες σοβαρές εξελίξεις διαφορετικές από κάθε άλλη φορά. Περιμένετε λίγο. Να δούμε τι είδους εκπλήξεις επίκεινται…