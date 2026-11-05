Να ένα μεγάλο σκίτσο, που αξίζει να δημοσιευτεί στο μέγεθος που βλέπετε…Το γαιδουράκι, κλώτσησε με πολλή δύναμη και ορμή τον ελέφαντα στα πισινά. Ο Τραμπ έχασε! Και παραδέχτηκε την ήττα του! Και …είπε,ο θεομπαίκτης, πως θα συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, για την οποία μερικές ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, έλεγε, πως αν κερδίσουν αυτοί, τότε η Αμερική χάνεται!...
Κάντε την Αμερική κανονική ξανά!
Δεν πιστεύω πως ο Τραμπ τέλειωσε…Αποδυναμώθηκε, αλλά αυτό δεν θα το συγχωρέσει στον εαυτό του. Και τι θα κάνει; Ένας…Τράμπ μόνο μπορεί να ξέρει, αλλά να είμαστε έτοιμοι για μια κωμικοτραγική έξοδο. Το ας «κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη», ήταν ένα ευφυές σύνθημα που κλάταρε προψές…
Βέβαια ήταν μια παγκόσμιας κλάσης κλωτσιά. Ο παρανοϊκός πρόεδρος των ΗΠΑ εισέπραξε αυτό που έψαχνε να του δώσει όλος ο κόσμος. Αρκετά μ αυτόν!.. Αρκετά; Έχει ακόμα δυο χρόνια και ποιος ,μπορεί να ξέρει, ποια ή ποιες θα είναι οι αντιδράσεις ενός σχιζοειδούς ανδρός που ποτέ δεν έμαθε να χάνει…
Είναι ένα καλό σημάδι, πως «τα πάντα ρει» σ αυτόν τον κόσμο. Βέβαια μπορεί να αλλάζουν, αλλά κανένας δεν ξέρει πότε και πως…Η ήττα των ρεπουμπλικάνων είναι ιστορική αφού υπάρχει πολιτεία που έχασαν την έδρα μετά από 95 χρόνια! Να λοιπόν που η Δημοκρατία, ακόμα λειτουργεί στην πιο δυνατή χώρα του κόσμου. Σκεφτείτε μόνο τούτο. Να... γίνονταν ενδιάμεσες εκλογές στην Κίνα, στη Ρωσία και στη Β.Κορέα! Αδιανόητο που γίνονται εκλογές, όχι και ενδιάμεσες μάλιστα! Που ξανακούστηκε "ενδιάμεσες"....
Δεν πιστεύω πως ο Τραμπ τέλειωσε…Αποδυναμώθηκε, αλλά αυτό δεν θα το συγχωρέσει στον εαυτό του. Και τι θα κάνει; Ένας…Τράμπ μόνο μπορεί να ξέρει, αλλά να είμαστε έτοιμοι για μια κωμικοτραγική έξοδο. Το ας «κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη», ήταν ένα ευφυές σύνθημα που κλάταρε προψές…
Τα επόμενα δύο χρόνια αναμένονται συναρπαστικά οπωσδήποτε. Α! Μεσολαβούν και οι δικές μας εκλογές τον Φεβρουάριο του 2028. Ώσπου να φύγει ο Τράμπ, μπορεί να λύθεί (χμ) και το κυπριακό-τρομάρα μας!
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