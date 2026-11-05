Η ψηφιακή ανθεκτικότητα ως εθνική προτεραιότητα

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες καταγγελίες στην Κύπρο, όπως προέκυψε από εκτενές ρεπορτάζ του "Π". Αυτό, όμως, δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας. Αντίθετα, η αυξανόμενη χρήση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε νοικοκυριά, διευρύνει τα πιθανά σημεία ευπάθειας. Από τους ψυκτικούς θαλάμους των υπεραγορών μέχρι τις κάμερες ασφαλείας, τα κλιματιστικά και τις έξυπνες οικιακές συσκευές, η ψηφιακή διασύνδεση δημιουργεί ευκολίες, αλλά και κινδύνους.

Η πρόκληση, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται με την προσδοκία ότι κάθε επιχείρηση θα προστατεύσει μόνη της τις υποδομές της. Η εθνική στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας πρέπει να επικαιροποιείται σε συνεχή βάση και κυρίως να ενημερώνονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Χρειάζεονται, επίσης, σαφείς διαδικασίες αναφοράς κυβερνοεπιθέσεων και αποτελεσματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εξίσου σημαντική είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόσθετο λειτουργικό κόστος, αλλά ως επένδυση στην επιχειρησιακή συνέχεια. Το κόστος μιας επίθεσης μπορεί να υπερβεί κατά πολύ τη δαπάνη πρόληψης, ιδιαίτερα όταν επηρεάζονται προϊόντα, πελάτες και κρίσιμες λειτουργίες.

Τέλος, η ψηφιακή ασφάλεια αρχίζει και από τον πολίτη. Η ενημέρωση του λογισμικού των συσκευών μας, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και η προσεκτική χρήση εφαρμογών αποτελούν αναγκαία γραμμή άμυνας.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα. Για την Κύπρο, η εθνική στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας δεν πρέπει να είναι υπόθεση αποκλειστικά των ειδικών. Θα επαναλάβουμε ότι απαιτείται επικοινωνία και ενημέρωση.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις αρχές και η εμπιστοσύνη χτίζεται με ενημέρωση.