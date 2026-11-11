Από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Κασιδιάρη…

Αν και δεν είμαι οπαδός του ΑΠΟΕΛ, οφείλω να αναγνωρίσω πως τιμήθηκαν όλοι, όπως τους άξιζε. Εντυπωσιακά στιγμιότυπα με τους παλαίμαχους, τους πρωταγωνιστές και άλλους θρυλικούς πρωτεργάτες του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει πολλοί να δούλεψαν πολύ καιρό και σκληρά για να ετοιμάσουν αυτό το ιστορικό γεγονός.

Ο Ανδρέας Στυλιανού μού θύμισε τα εφηβικά μου χρόνια, τότε που στο κέντρο του παλιού ΓΣΠ, με αντίπαλο τον Νίκο Χαραλάμπους της Ομόνοιας, έδιναν τη δική τους παράσταση. Ο Ανδρέας Στυλιανού, γνήσιο τέκνο του ΑΠΟΕΛ, πήρε την πλακέτα και, όπως σεμνός ήταν πάντα, ψέλλισε δυο λέξεις: «Μόνο ΑΠΟΕΛ»…

Καταλαβαίνω τη συγκλονιστική στιγμή για τον ίδιο και για όσους τον θυμούνται στα γήπεδα, να τρέχει σαν άτι με το μαύρο μουστάκι σαν…χαλινάρι!

Τίποτε δεν ήταν τυχαίο και πρόχειρο στα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ. Επαναλαμβάνω πως δεν είμαι ούτε οπαδός ούτε φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ…Κι όμως, ανατρίχιασα ακούγοντας όλο το γήπεδο να ψέλνει τον εθνικό ύμνο. Ο ΑΠΟΕΛ το δικαιούται πέρα για πέρα. Αν δεν τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στον Α.Π.Ο. Ελλήνων ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ποιοι άλλοι έχουν παρόμοιο πλεονέκτημα;… Η στιγμή όμως που εμφανίστηκε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν αποθεωτική και κορυφαία. Δεν είπε πολλά λόγια, σεμνός ήταν πάντα. Και σχεδόν αγέλαστος και πάντα σοβαρός. Πιστεύω πως δεν υπάρχει Κύπριος ποδοσφαιρόφιλος που να μην του υποκλίνεται και να του βγάζει το καπέλο!

Δεν πέρασαν δυο μέρες και η φωτεινή βραδιά για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ δέχτηκε μια μαύρη κουτσουλιά… Από τον Ανδρέα Στυλιανού, τον Ιβάν Γιαβάνοβιτς, βρέθηκε να πανηγυρίζει για τον ΑΠΟΕΛ ο Ηλίας Κασιδιάρης, που πριν λίγες αποφυλακίστηκε. Κι ευχήθηκε μάλιστα και Ελλάς-Κύπρος-Ένωσις…(!). Δεν ξέρω ποιοι του έδωσαν τη φανέλα και την ευκαιρία να φτύσει στον σύλλογο του ΑΠΟΕΛ. Όποιοι και να ήταν, ένα τους λέω: Δεν είναι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ. Ούτε καν οπαδοί του...