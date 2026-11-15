Περί κόμβων και άλλων δαιμονίων*

Η νέα Εθνική Στρατηγική προβλέπει να καταστεί η Κύπρος κόμβος ΤΝ μέχρι το 2032! Εδώ σε συμβατικά έργα που έχουμε και μια τεχνογνωσία, όπως η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Τροόδους, μεσολάβησαν 55 χρόνια από τον σχεδιασμό και είναι ακόμα ημιτελή. Στα τεχνολογικά ακόμη προσπαθούμε να κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το άκρον άωτον είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του εφόρου Εταιρειών, που σχεδιάζεται από το 2014, για να επιτρέπει την εξυπηρέτηση χωρίς φυσική παρουσία, και που 13 χρόνια μετά μετατίθεται για το 2027! Είναι, προφανώς, ευκολότερο να σχεδιάζεις το μέλλον της ανθρωπότητας παρά να απλοποιήσεις μια διαδικασία στο δημόσιο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωνε τον Μάρτιο του 2025: «Όραμά μας να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη θέση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας». Ακολούθησαν αναφορές σε κόμβους μεταφορών, εμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας και ενέργειας. Έχουμε τόσους κόμβους στα κυβερνητικά οράματα που κοντεύουμε να ξεχάσουμε τι συνδέουν. Βεβαίως, ο Χριστοδουλίδης δεν ανακάλυψε τον τροχό. Τους κόμβους τούς κληρονόμησε από τον προκάτοχό του. Ο Νίκος Αναστασιάδης οραματιζόταν το 2021 την Κύπρο ως «εύπορο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόμβο». Μιλούσε για κόμβο υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και περιφερειακό τεχνολογικό κόμβο. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η πεποίθηση ότι είμαστε ο ομφαλός της γης παραμένει ακλόνητη.

Και, φυσικά, το κερασάκι στην τούρτα, ο ενεργειακός κόμβος. Χρόνια εξαγγελιών, και πριν από τον Αναστασιάδη, εντυπωσιακών σχεδιασμών επί χάρτου, επίγεια τερματικά φυσικού αερίου, υποθαλάσσιοι αγωγοί που κάποτε θα μετέφεραν, αντί για γκάζι, υδρογόνο. Όσο για το ηλεκτρικό καλώδιο, το κάναμε Μεσανατολικό. Στο μεταξύ, κοιτάζουμε τον λογαριασμό της ΑΗΚ και παθαίνουμε ηλεκτροσόκ.

Για να είμαστε δίκαιοι, ο ευρύτερος τεχνολογικός τομέας που η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να διαμορφώσει συνεισφέρει σήμερα 16% στο ΑΕΠ και αποτελεί σημαντική, νέα πηγή πόρων για τη χώρα. Μια αξιόλογη οικονομική επιτυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετατραπήκαμε ξαφνικά σε παγκόσμια κοιλάδα καινοτομίας και που μαζί της ήρθαν και οι παρενέργειες. Στη Λεμεσό η ανάπτυξη προχώρησε ταχύτερα από τις υποδομές και την ικανότητα της πόλης να τη διαχειριστεί. Κάπως έτσι ήρθε το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τα δυσβάσταχτα ενοίκια που έχουν διαταράξει την κοινωνική συνοχή.

Αν σε κάτι αποδείξαμε περίτρανα ότι μπορούμε να γίνουμε διεθνής κόμβος ήταν στα «χρυσά διαβατήρια». Δεν χρειαζόμασταν ερευνητικά κέντρα, επιστήμονες ή τεχνολογικές ανακαλύψεις, παρά μόνο ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και... γίναμε όλοι developers. Αφού αυτό κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος -οι πύργοι μόνο μας έμειναν στην παραλιακή της Λεμεσού- περάσαμε στις εταιρείες τεχνολογίας. Εδώ το αναπτυξιακό αφήγημα άλλαξε, αλλά η αγορά ακινήτων παρέμεινε βασικός αποδέκτης των ωφελημάτων. Η στέγαση αποτελεί επενδυτική ευκαιρία και χιλιάδες συμπολίτες μας δεν βρίσκουν ούτε για ενοίκιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βεβαίως, πως πριν από τα διαβατήρια είχαμε διακριθεί ως κόμβος… ξεπλύματος αδιαφανών κεφαλαίων. Αυτές είναι καινοτομίες. The Cyprus way…

Πάμε τώρα να γίνουμε κόμβος ΤΝ… Κι αν καταφέρουμε ποτέ να γίνουμε μια χώρα που λειτουργεί δημοκρατικά, με διαφάνεια, λογοδοσία, μακροπρόθεσμο όραμα, με επίκεντρο τους πολίτες, ρε γαμώ το, αν το καταφέρουμε λοιπόν αυτό, εγώ (και σόρι για το πρώτο πρόσωπο) το καταθέτω εδώ, θα αυτοπυρποληθώ στο Σύνταγμα, που είπε κάποτε και η Ελένη.

*Παραλλαγή του τίτλου του βιβλίου «Περί έρωτος και άλλων δαιμονίων» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες