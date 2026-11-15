Συλλυπητήρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Ελλάδα – «Ύψιστη πράξη θάρρους και αυταπάρνησης»

Σε επικοινωνία του με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, ο κ. Λογγίνος μετέφερε τα συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστα Φυτιρή, του ιδίου και όλων των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Τα συλλυπητήρια απευθύνονταν τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

Ο Αρχιπύραρχος χαρακτήρισε τη θυσία τους «ύψιστη πράξη θάρρους, αυταπάρνησης και αφοσίωσης στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας», σημειώνοντας ότι η απώλειά τους βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την πυροσβεστική οικογένεια Ελλάδας και Κύπρου.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος στέκεται με σεβασμό, συμπόνια και αλληλεγγύη στο πλευρό του ελληνικού κράτους και του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. Ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ