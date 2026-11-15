Αννίτα Δημητρίου: «Η καλύτερη τιμή στον Γλαύκο Κληρίδη είναι να έχουμε το θάρρος να κάνουμε όσα απαιτεί η εποχή μας»

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων πολιτικών ηγετών που δεν περιορίστηκαν στη διαχείριση των ιστορικών εξελίξεων, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωσή τους. Υπογράμμισε δε ότι η πολιτική του πορεία χαρακτηρίστηκε από διορατικότητα, ρεαλισμό και την ικανότητα να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, ακόμη και όταν αυτές δεν ήταν πολιτικά ανώδυνες ή δημοφιλείς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πολιτικό θάρρος με το οποίο υποστήριξε, μετά την τραγωδία του 1974, την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, επιλέγοντας να υπερασπιστεί αυτό που θεωρούσε αναγκαίο για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις της εποχής.

Όπως σημείωσε, για τον Γλαύκο Κληρίδη η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά ζύγιζε περισσότερο από την έκβαση μιας εκλογικής αναμέτρησης.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρυθμιστική του αντίληψη, τόσο μέσα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού το 1976 όσο και μέσα από τη διακυβέρνησή του. Τόνισε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης συνέδεσε την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου με τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και των θεσμών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια επιλογή που απαιτούσε υπερβάσεις και αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων.

Αναφερόμενη στη σημερινή εποχή, η κ. Δημητρίου επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές ανατροπές, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για θεσμικές και δομικές μεταρρυθμίσεις, προσαρμοστικότητα και στρατηγική σκέψη. Το πνεύμα δημιουργικής αλλαγής που χαρακτήριζε τον Γλαύκο Κληρίδη, όπως ανέφερε, αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες πτυχές της πολιτικής του κληρονομιάς.

Ειδικά για το Κυπριακό, υπογράμμισε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης δεν περιοριζόταν στη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά επιδίωκε να δημιουργεί νέες δυνατότητες για την επανένωση, με την ευρωπαϊκή στρατηγική να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της προσέγγισης.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη δεν βρίσκεται μόνο στα ιστορικά επιτεύγματά του, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την πολιτική: ως ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, ως διαρκή αναζήτηση λύσεων και ως υποχρέωση υπέρβασης όσων κρατούν τον τόπο πίσω.

Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του, υπογράμμισε, δεν είναι να επαναλαμβάνουμε όσα εκείνος έκανε, αλλά να βρίσκουμε το θάρρος και την αποφασιστικότητα να κάνουμε όσα απαιτεί η δική μας εποχή.