Υπουργείο Επίθεσης 4-3-3

Και πήγαινε και ερχόταν στη Λεμεσό ο Χαμπουλλάς και σκεφτόταν πότε θα έρθει εκείνη η άγια μέρα για να πει την πρότασή του και να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά, να πάθουν έναν ζορ στα τουρκικά για να μας φοβούνται πλέον. Ο Χαμπουλλάς, ο οποίος φαίνεται πως βλέπει τα ορφανά του Τραμπ και εμπνέεται. Μόνο που εκεί ο Τραμπ μετονόμασε το Υπουργείο Άμυνάς του σε Υπουργείο Πολέμου. Εδώ είμαστε για να κάνουμε πυροτεχνήματα, είπαμε σηκώνουμε τα λάβαρα, αλλά μην μας βάλουν να πολεμήσουμε και έχουμε άλλα μπλεξίματα.

Όπως είπε, άλλωστε και ο ίδιος ο βουλευτής, έκανε την πρόταση με στόχο να βοηθήσει «στην επαύξηση του ηθικού της κοινωνίας». Μα δεν σας έπιασε μια ηθική ανάταση; Ήδη οι ΕΛΑΜίτες που δεν πήγαν στρατό ζήτησαν να μπουν σε στρατόπεδο να δουν πώς μοιάζει από μέσα, ρε παιδί μου, να πάρουν μια τζούρα πατριωτισμού. Και δεν σκιαχτήκαμε μόνο εμείς.

Ο Τραμπ κατεβάζει τον στρατό να κάνει στάση στη Λεμεσό, πριν πάει στο Ιράν για άλλη μια επίθεση, να μάθει πώς κάνουμε μαθήματα ανύψωσης ηθικού. Έξυπνος γαρ ο κ. Χαμπουλλάς, ήξερε πού να πει την πρότασή του, δεν την είπε καν όσο ήταν στον ΔΗΣΥ, ξέρει πώς να χαϊδεύει τα αφτιά του κοινού στο οποίο βρίσκεται πλέον. Το είπε σε αυτό το κοινό που ακούει Νότη Σφακιανάκη «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα» και νομίζει πως θα μπει στην Αμμόχωστο. Που η μόνη επίθεση που ξέρουν είναι αυτή που κάνει η ομάδα τους (όχι μόνο αυτήν που κάνει διαφήμιση ο Κασιδιάρης) σε 4-3-3.

Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο, καθώς το κοινό έχει μάθει να μπερδεύει τον πατριωτισμό με τις φωνές, τις κορώνες και τις μεγάλες κουβέντες. Θεωρεί πως αν αλλάξουμε την ταμπέλα ενός υπουργείου, αλλάζει αυτομάτως και η στρατιωτική μας ισχύς. Αν βάλουμε τη λέξη «Απελευθέρωση» δίπλα στην «Άμυνα», θα σηκωθούν τα F-16, θα αναστηθούν τα χαμένα μας τάγματα και θα αρχίσει να τρέμει η Άγκυρα. Ούτε καν στο Football manager δεν πήρε κανείς πρωτάθλημα επειδή άλλαξε όνομα ομάδας. Αν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε για απελευθέρωση, ας μιλήσουμε για στρατηγική, εξοπλισμούς, αποτρεπτική ικανότητα και πολιτική ευθύνη. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά, όχι συνθήματα και βαρύγδουπες δηλώσεις. Αλλά, βλέπετε, είναι πολύ πιο εύκολο να πουλάς πατριωτισμό και να ξεβιδώνεις ταμπέλες. Γιατί, ως γνωστόν, οι πινακίδες δεν θεωρούνται ακόμη οπλικά συστήματα. Γι’ αυτό και στην Άγκυρα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι...