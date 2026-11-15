Ζεφύρι Αττικής: Μόλις δύο μήνες στο Πυροσβεστικό Σώμα ο 23χρονος που έχασε τη ζωή του μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του – Τα σενάρια για την τραγωδία

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Για την εκδήλωση της φωτιάς έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, o 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ανήκε στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Είχε μόλις ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και ξεκινήσει την υπηρεσιακή του διαδρομή, όταν συμμετείχε στην επιχείρηση που έμελλε να αποβεί μοιραία.

Μαζί του σκοτώθηκε ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, ο οποίος υπηρετούσε ως υπαρχιπυροσβέστης. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο χώρο του φλεγόμενου κτηρίου και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην έξοδο. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε επίσης ένας 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς στο κτήριο της οδού Κατσαντώνη, οι Αρχές προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας και πατέρας των κοριτσιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι τα μέλη της φέρονται να τοποθετούσαν τα υπολείμματα καύσης της σόμπας στο κλιμακοστάσιο.

Κατά την αυτοψία στο σημείο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά. Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι, με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, η εναπόθεση των υπολειμμάτων καύσης συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της φωτιάς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν όλα τα στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του περιστατικού και τυχόν ευθύνες.

Τα δύο σενάρια για τον εγκλωβισμό των πυροσβεστών

Παράλληλα, εξετάζονται διαφορετικές εκδοχές για το πώς οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο υπόγειο του κτηρίου.

Το πρώτο σενάριο θέλει τους δύο άνδρες να έχασαν την ισορροπία τους σε εσωτερική σκάλα, να έπεσαν στον υπόγειο χώρο και να υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να διαφύγουν.

Μια δεύτερη εκδοχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ θεωρείται επικρατέστερη, είναι να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας. Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην κατάφεραν να εντοπίσουν την έξοδο και να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, όταν εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος αέρας στις αναπνευστικές συσκευές τους.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μετέφερε πληροφορίες που, όπως είπε, έλαβε από συναδέλφους του σχετικά με την κατάσταση στο εσωτερικό του κτηρίου. Σύμφωνα με την περιγραφή του, υπήρχε στενή περιστρεφόμενη σκάλα που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο γεμάτο σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

«Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό», ανέφερε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι μετέφερε όσα του είχαν περιγράψει άλλοι πυροσβέστες και πως δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει όλες τις λεπτομέρειες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο πυροσβεστών δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση της τεχνικής διερεύνησης.

Η χρονική εξέλιξη της επιχείρησης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την πρώτη ενημέρωση για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Γιώργος Ζυμπίδης και ο Ηλίας Βαλατσός βρέθηκαν στον υπόγειο χώρο του κτηρίου, όπου επικρατούσαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του καπνού, της φωτιάς και της παρουσίας εύφλεκτων υλικών.

Αρχικά είχαν μεταδοθεί πληροφορίες ότι τμήμα του κτηρίου είχε υποχωρήσει, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών. Ωστόσο, τα νεότερα ευρήματα από την αυτοψία οδήγησαν τις Αρχές στην εξέταση και άλλων ενδεχομένων.

Μεσίστιες οι σημαίες – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία θα εξετάσει την εξέλιξη της επιχείρησης και τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες στις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των δύο στελεχών της και απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.