Η κυπριακή κεντροδεξιά περνά μια μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας και σύγχυσης. Αυτό που κάποτε παρουσιαζόταν ως η παράταξη του ρεαλισμού και της ευρωπαϊκής προοπτικής, σήμερα μοιάζει να έχει κολλήσει σε ένα ατελείωτο παιχνίδι ισορροπιών, προσωπικών στρατηγικών και εσωτερικών καβγάδων που δημιουργούν ένα σκιώδες σκηνικό μέχρι τον λευκό καπνό του τελικού χρίσματος των υποψήφιων προέδρων του 2028.

Στα καφενεία, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του χώρου, υπάρχει ενίοτε έντονη απογοήτευση που δεν φάνηκε στα ποσοστά των βουλευτικών. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω δεν είναι αυτή πολιτικών παρατάξεων που διατηρούν ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τον τόπο. Αντίθετα, όλοι νιώθουν ότι το βόλεμα και η «σιδεροκέφαλη καρέκλα» μπαίνουν πιο πάνω από τη χώρα και τα προβλήματά της.

Όταν οι εσωκομματικές κόντρες μονοπωλούν τις ειδήσεις και οι δηλώσεις γίνονται μόνο για τακτικισμούς, η φθορά είναι σίγουρη. Ο κόσμος βλέπει στελέχη να τσακώνονται δημόσια, να βάζουν τρικλοποδιές ο ένας στον άλλον και τελικά να θυμούνται την ενότητα μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες. Θυμάμαι αστείο από επική ελληνική σειρά: Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μίας νύχτας, το κάνεις και μετά το μετανιώνεις. Ίσως αναλογικά έχουν κάποια συσχέτιση με τα της μεγαλονήσου Κύπρου. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και μια καινούργια, εντελώς μηχανική επικοινωνία. Τα δελτία Τύπου και οι αναρτήσεις μοιάζουν βγαλμένα από το ίδιο καλούπι, λες και τα έγραψε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή. Αφού αναμασήσουν γενικότητες για την ακρίβεια, το μεταναστευτικό, την ανεργία ή το συνταξιοδοτικό, κλείνουν σχεδόν πάντα με το γνωστό «Πάνω από όλα η Κύπρος».

Αυτά τα τυποποιημένα λόγια στοχεύουν σε ένα κοινό που τα κόμματα το θεωρούν δεδομένο, σε ψηφοφόρους που μένουν κολλημένοι σε παλιές ιδεολογικές περγαμηνές παρόλο που έχουν κουραστεί. Όμως, η κοινωνία προχωρά πιο γρήγορα από τα κομματικά γραφεία. Τα κούφια συνθήματα και οι εύκολες υποσχέσεις δεν φτάνουν πια για να κρύψουν την έλλειψη αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις προεδρικές εκλογές του 2028, το ερώτημα για την επόμενη μέρα γίνεται όλο και πιο πιεστικό. Όλα δείχνουν, όμως, ότι αυτή τη φορά η συνταγή δύσκολα θα πιάσει. Οι επικοινωνιακές «νεο-θεωρίες» και τα καλογυαλισμένα συνθήματα, όσο έξυπνα κι αν σερβίρονται, δεν φτάνουν για να μαζέψουν ξανά ένα κοινό που παρακολουθεί πια τις εξελίξεις από μακριά, σαν απλός θεατής ενός έργου που το έχει ξαναδεί. Όταν η εμπιστοσύνη έχει χαθεί στην πράξη, τα καινούργια παραμύθια δεν φέρνουν ενθουσιασμό, απλώς επιβεβαιώνουν την κούραση μιας ολόκληρης εποχής. Βεβαίως το πολιτικό μας σύστημα απαρτίζεται από τις δικές μας επιλογές, αυτό θα έπρεπε να μας...ανησυχεί, έστω και λίγο!