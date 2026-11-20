Από τη στιγμή που κανένα κόμμα και κανένας δυνητικός υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη για την εκλογή του πλειοψηφία ψήφων, η αναζήτηση και προσπάθεια σύμπηξης συμμαχιών είναι ίσως πιο σημαντική και καθοριστική, ακόμα και από το πρόσωπο του υποψηφίου, αφού, όπως δείχνει και η προϊστορία των προεδρικών εκλογών, αυτές είναι που στο τέλος καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα και τον τελικό νικητή.

Το να αρχίσουν, λοιπόν, τα κόμματα και οι ενδιαφερόμενοι για την Προεδρία να διερευνούν και βολιδοσκοπούν για πιθανές συνεργασίες είναι και φυσιολογικό, και αναγκαίο και θεμιτό.

Εκείνο που δεν είναι θεμιτό είναι οι συνεργασίες και συμμαχίες αυτές να συζητούνται με τη λογική της άθροισης ποσοστών και ψήφων και να έχουν καθαρά ευκαιριακό και καιροσκοπικό χαρακτήρα.

Οι συμμαχίες πρέπει να αναζητούνται στη βάση προγραμματικών θέσεων και συγγενών απόψεων, προσεγγίσεων και στοχεύσεων, επί όλων των μεγάλων και βασικών θεμάτων και ζητημάτων που απασχολούν τον τόπο, την κοινωνία και τους πολίτες. Δεν μιλάμε φυσικά για απόλυτα κοινές θέσεις και πλήρη ταύτιση απόψεων και θέσεων, αλλά για μία μίνιμουμ τουλάχιστον ταύτιση.

Ανάμεσα στους αυριανούς υποψηφίους για την προεδρία και τα διάφορα κόμματα και άλλα σύνολα που πιθανόν να συμπορευτούν μαζί τους, είναι λογικό να υπάρχουν αποκλίσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις, επί διαφόρων θεμάτων. Στα μείζονα, όμως, ζητήματα δεν μπορεί να υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες και συγκρουόμενες μεταξύ τους θέσεις.

Και το μείζον ζήτημα στην Κύπρο παραμένει δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, το άλυτο κυπριακό πρόβλημα και ο αγώνας για τερματισμό της κατοχής, αποτροπή της διχοτόμησης και επανένωση της πατρίδας μας. Γι' αυτό πρόσωπα, κόμματα και άλλες δυνάμεις που έχουν μεταξύ τους διαμετρικά αντίθετες απόψεις και στοχεύσεις στο Κυπριακό, δεν νοείται να συνυπάρχουν σε μία εκλογική συμμαχία.

Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να συζητείται και επιδιώκεται η στήριξη κάποιου υποψηφίου και από κόμματα που πιστεύουν και αγωνίζονται για την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού και από κόμματα που έχουν «ορκισμένη» θέση κατά της ομοσπονδιακής λύσης. Ούτε μπορεί να γίνονται συζητήσεις για συνεργασίες και με κόμματα που έχουν προτεραιότητά τους τη λύση του Κυπριακού και με κόμματα που βολεύονται και αρκούνται με το σημερινό στάτους κβο.

Και δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, από τις πρώτες κρούσεις και βολιδοσκοπήσεις που βλέπουμε στο παρασκήνιο, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο και ο καθένας είναι έτοιμος και πρόθυμος να συζητήσει ακόμη και με τον «διάβολο», προκειμένου να βάλει στο σακούλι του κάποιες ακόμη ψήφους.