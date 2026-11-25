Μόνο τριγυρνούσε στην Αθήνα και «παρενοχλούσε» τους πολίτες, θέτοντας ακατάπαυστα ερωτήματα… Αυτός ο τύπος μιλούσε με τους πάντες. Με κάθε… καρυδιάς καρύδι. Τον ρωτούσε πράγματα τόσο απλά που οδηγούσαν όμως τον συνομιλητή του δε αδιέξοδο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να γεννιούνται αλλεπάλληλα ερωτήματα που ο Σωκράτης «έκανε» πως απαντούσε με απώτερο σκοπό να δημιουργήσει περισσότερες απορίες και ερωτηματικά.

Ο Σωκράτης που βλέπετε στη φωτογραφία ήταν, όπως παραδεχόταν ο ίδιος, σαν μια αλογόμυγα που δεν άφηνε κανένα τετράποδο ήσυχο κυρίως όμως άλογο. Η αλογόμυγα δεν άφηνε το ζώο να ησυχάσει. Ούτε και να αποκοιμηθεί μπορούσε. Κάγχαζε ο Σωκράτης πως είναι η αλογόμυγα που δεν αφήνει τους Αθηναίους στην ησυχία τους και τους ξυπνούσε από τον λήθαργο της καθημερινότητάς τους.

Διαβάζουμε μαζί τα λεγάμενα του στο πόστερ που δημοσιεύει σήμερα η στήλη: Όταν αναζητώ την αλήθεια αποφεύγω κάθε λεκτική επαφή με τους πολλούς»!

Τώρα τον βρίσκουμε στο φέισμπουκ να λέει τα ίδια ακριβώς. Μέσα στα εκατομμύρια των πολλών χρηστών, πόσοι αναζητούν την αλήθεια; Τα σόσιαλ μίντια μπορεί να φιλοξενούν τον Σωκράτη αλλά από αλογόμυγα τον έχουν μετατρέψει σε…μυγάκι!

Η πληροφόρηση που σαν καταρράκτης πληροφοριών, γνωμών και απόψεων ρέει στην οθόνη μας, δεν εξαφανίζει όμως τον Σωκράτη. Διότι αυτός είναι ένας και μοναδικός και μόνος του επέλεξε να βρει το δρόμο προς την αλήθεια! Τα εκατομμύρια των χρηστών στα σόσιαλ δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Το μόνο που τους απασχολεί είναι να πλήξουν μια άλλη «αλήθεια» που θα μαζέψει περισσότερα βελάκια προς τα πάνω.

Δεν διαφέρει και πολύ η εποχή μας από την τότε πραγματικότητα. Η μόνη διαφορά αλλά πολύ σημαντική και τεράστια, είναι πως τότε η Αθήνα δεν είχε περισσότερους από 200.000 χιλιάδες κατοίκους, ενώ σήμερα η Γη αριθμεί στα 8 δισεκατομμύρια πλάσματα!

Πιστεύει κανένας από σας ότι αυτός ο υπερπληθυσμός ενδιαφέρεται για την αλήθεια; Προφανώς όχι! Έτσι καταφανώς ο Σωκράτης δικαιώνεται. Η αλήθεια είναι προσωπικό ζητούμενο του κάθε ενός. Στο… σκορ προηγείται πάντα ο Αθηναίος φιλόσοφος, αφού ξεχωρίζει και μέσα από οκτώ δισεκατομμύρια τυχαία και ασήμαντα όντα...