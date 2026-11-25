Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα ενός έτους, από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Αστυνομία προχώρησε σε 1.674 καταγγελίες παγκύπρια για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ). Από αυτές, οι 101 αφορούσαν παράνομη στάθμευση σε νοσοκομεία. Με άλλα λόγια, καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε καταγγελίες ημερησίως για παράνομη στάθμευση στους συγκεκριμένους χώρους. Πρόκειται για συνειδητή περιφρόνηση των δικαιωμάτων συνανθρώπων μας με αναπηρίες, μια συμπεριφορά που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα και για την οποία οι παραβάτες πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Σημειώνεται ότι ο πραγματικός αριθμός των καταγγελιών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, καθώς στα πιο πάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που έγιναν την επίμαχη περίοδο από τροχονόμους των δήμων.

Στο πλευρό των θυτών

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της προηγούμενης Βουλής καταψήφισε, τον Απρίλιο του 2024, την πρόταση νόμου που προέβλεπε την αύξηση του εξώδικου προστίμου για όσους σταθμεύουν παράνομα σε χώρους αναπήρων. Το πιο εκπληκτικό ήταν το επιχείρημα που πρόταξαν όσοι αντιτάχθηκαν στην πρόταση: ότι το ύψος του προστίμου είναι ήδη αρκούντως αποτρεπτικό! Αντί να ταχθούν με τα θύματα, τάχθηκαν ουσιαστικά με τους θύτες. Με εκείνους που καταλαμβάνουν παράνομα τους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες επειδή έτσι τους βολεύει, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που προκαλούν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου τάχθηκαν μόνο ο εισηγητής της, Ανδρέας Αποστόλου, ο νυν υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Επανακατατέθηκε

Τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Κώστας Φυτιρής επιβεβαιώνουν την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης σε χώρους στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, επανακατέθεσε την πρόταση νόμου, επιδιώκοντας εκ νέου την αύξηση των εξώδικων προστίμων και την αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπει η νομοθεσία. Η νέα Βουλή καλείται, επομένως, να επανεξετάσει το ζήτημα, το οποίο η προηγούμενη επέλεξε να υποβαθμίσει.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου, η τροποποίηση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς αποσκοπεί στην αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη διακίνηση των ατόμων με αναπηρία, δικαίωμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Η πολιτεία οφείλει, λοιπόν, να διασφαλίσει ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες δεν θα αντιμετωπίζεται με επιείκεια.

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