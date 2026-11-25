Όσοι παρακολουθούν τις καθημερινές πλέον δηλώσεις των προέδρων του ΔΗΚΟ και του ΕΛΑΜ αντιλαμβάνονται εύκολα ότι και ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Χρίστος Χρίστου προετοιμάζουν μεθοδικά το έδαφος για μία επερχόμενη συνεργασία και σύμπραξη των κομμάτων τους γύρω από τη στήριξη της υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη στις Προεδρικές με προσδοκώμενο στόχο ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ - αν κερδίσει ο εκλεκτός τους - να αποτελέσουν τον βασικό κορμό μίας μελλοντικής συγκυβέρνησης. Ας μην το έχουν όμως σίγουρο ότι θα μπορέσουν και οι δύο να σύρουν εύκολα τους ψηφοφόρους τους σε μία τέτοια συνεργασία τους. Και στα δύο κόμματα υπάρχουν μεν θερμοί υποστηρικτές αυτής της συνεργασίας, υπάρχουν όμως και έντονες αντιδράσεις. Στο μεν ΔΗΚΟ για την «ανιστόρητη» και προσβλητική για το κόμμα σύμπραξη με το κόμμα της άκρας δεξιάς και στο ΕΛΑΜ για την τροχοδρομούμενη εγκατάλειψη του αντισυστημικού χαρακτήρα του κόμματος.