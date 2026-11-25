Παρακολούθησα ξανά σε ένα βίντεο εκείνη τη θαυμάσια βραδιά μετά από 21 χρόνια. Είναι τόσο θλιβερή όσο και θαυμάσια. Η αποχαιρετιστήρια βραδιά που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ προς τιμή του Οζκέρ Οζγκιούρ. Η αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη. Και ο Οζκέρ Οζγκιούρ, ο οποίος στεκόταν όρθιος προσπαθώντας να μην βγάλει προς τα έξω το θλιμμένο του πρόσωπο, πολύ αδυνατισμένος με τα μαλλιά του να είχαν πέσει στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς του και σηκώνοντας το ένα του χέρι, χαιρετούσε το πλήθος που τον χειροκροτούσε για πολλά λεπτά. Ξέρει ότι θα πεθάνει. Τον βλέπουμε για τελευταία φορά και μας βλέπει και εκείνος για τελευταία φορά. Δίπλα του στεκόταν ο Χριστόφιας. Οι δυο μαζί. Πόσο λυπηρό. Δεν περιγράφεται με λόγια η θλιμμένη και μελαγχολική στάση μας όταν τους κοιτάμε. Το ημερολόγιο έδειχνε 21 Ιουλίου 2005. Τον ξεπροβοδίσαμε για το τελευταίο του ταξίδι στις 22 Νοεμβρίου, τέσσερεις μήνες μετά. Γεννήθηκε στα Βρέτσια. Θάφτηκε στη Λευκωσία. Δεν ξέρω πότε είδε το χωριό του για τελευταία φορά. Θα πήγαινε στην Πάφο τον Νοέμβριο του 2003. Ήταν καλεσμένος. Θα έκανε τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Δρ. Ιχσάν Αλί και θα εκφωνούσε και μια ομιλία. Δεν μπόρεσε να πάει. Με παρακάλεσε να πάω εγώ στη θέση του. Το γνωστοποίησε στην οργανωτική επιτροπή. Είπαν εντάξει. Πήγα. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα. Έκανα και μια ομιλία εκεί. Στα ρωσικά. Μετάφραζε στα ελληνικά ο Ανδρέας Παράσχος. Βοήθησε στη μετάφραση και ο αγαπητός Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος καθόταν στην μπροστινή σειρά και μιλά πολύ καλά ρωσικά.
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός
Στην ειδική αποχαιρετιστήρια βραδιά όλοι αγκαλιάζουν τον Δάσκαλο Οζκέρ και τον αποχαιρετούν. Και ύστερα ανεβαίνει στο βήμα ο Δάσκαλος. «Κανένας υπεύθυνος Κύπριος δεν μπορεί να αποδεχτεί τη διαίρεση», λέει. Παρά την προχωρημένη του ασθένεια, τα λέει αυτά με δυνατή φωνή. Και ολοκληρώνει την ομιλία του ως εξής: «Πίστευα και θα συνεχίσω να πιστεύω στην ενότητα της εργατικής τάξης, στην ακεραιότητα της πατρίδας μας, στην αδελφοσύνη των κοινοτήτων μας, στην ενότητα στη βάση της πολιτικής ισότητας και στα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου». Ο Χριστόφιας τον τίμησε με το παράσημο των 80 Χρόνων του ΑΚΕΛ. Πόσο θλιβερό. Πόσο γεμάτα θλίψη είναι όλα. Τώρα ούτε ο ένας υπάρχει, ούτε ο άλλος. Το 2019, 14 χρόνια μετά από εκείνη την βραδιά, αποχαιρέτισε και τον Χριστόφια η Κύπρος.
Ο Οζκέρ Οζγκιούρ δεν ήταν μόνο ένας πολιτικός για εμένα, ήταν ένας ηγέτης των εργατών που πίστευε μόνο στον Μαρξισμό. Ήταν δάσκαλός μου. Ήμουν στο Εμπορικό Λύκειο. Μας δίδασκε αγγλικά. Έγραφε μια στήλη με την υπογραφή «Οζκέρ Ενβέρ» στην καθημερινή εφημερίδα «Ακίν», την οποία εξέδιδε ο μεγάλος αδελφός μου. Μετά από χρόνια, του υπενθύμισα ένα από τα άρθρα του σε εκείνη τη στήλη. Αφορούσε την κρίση στην Κούβα. Σε αυτή την κρίση είχαν έρθει αντιμέτωπες η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική. Ο λόγος ήταν οι πύραυλοι που εγκατέστησαν οι Σοβιετικοί στην Κούβα. Οι εφημερίδες έβαζαν πρωτοσέλιδους τίτλους σαν να επρόκειτο να αρχίσει πυρηνικός πόλεμος. Επικεφαλής των ΗΠΑ ήταν ο John Kennedy και της Σοβιετικής Ένωσης ο Κρούτσιεφ. Η κρίση εμποδίστηκε την τελευταία στιγμή. Η Σοβιετική Ένωση απαίτησε να αποσύρουν οι ΗΠΑ τους πυραύλους τους από την Τουρκία σε αντάλλαγμα με την απόσυρση των πυραύλων από την Κούβα. Συμφώνησαν. Στη στήλη που έγραψε τότε ο Δάσκαλος Οζκέρ είχε ταχθεί υπέρ των ΗΠΑ. Γέλασε όταν του το θύμισα. «Τι μωρέ, δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος», είπε. Είχε δίκαιο. Γιατί να μην μπορεί να αλλάξει, γιατί να μην μπορεί να διορθώσει τα λάθη του άλλωστε. Το τελευταίο άρθρο της ζωής του αφορούσε τα κακά του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ. Και αυτό το τελευταίο άρθρο δημοσιεύθηκε στη δική μας εφημερίδα «Αφρίκα». Τον είχαμε επισκεφθεί με τον Ανδρέα Παράσχο όταν νοσηλευόταν με καρκίνο στο νοσοκομείο στον νότο. Η ασθένεια είχε προχωρήσει για τα καλά. Παρά ταύτα προσπάθησε να αστειευτεί μαζί μας. Δεν ήμουν ενήμερος ότι είχε γράψει το άρθρο του και το είχε στείλει στην εφημερίδα μας. «Δεν έγραψες το άρθρο σου αυτή την βδομάδα Δάσκαλε», του είπα. «Γίνεται κάτι τέτοιο; Φυσικά το έγραψα», είπε.
Ήξερε ότι θα πέθαινε. Όσες φορές τον είδαμε εκείνο το διάστημα, πάντα τον κοιτάζαμε σαν να τον κοιτάζαμε για τελευταία φορά. Και εκείνος έτσι μας κοίταζε. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί…
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.