Στην ειδική αποχαιρετιστήρια βραδιά όλοι αγκαλιάζουν τον Δάσκαλο Οζκέρ και τον αποχαιρετούν. Και ύστερα ανεβαίνει στο βήμα ο Δάσκαλος. «Κανένας υπεύθυνος Κύπριος δεν μπορεί να αποδεχτεί τη διαίρεση», λέει. Παρά την προχωρημένη του ασθένεια, τα λέει αυτά με δυνατή φωνή. Και ολοκληρώνει την ομιλία του ως εξής: «Πίστευα και θα συνεχίσω να πιστεύω στην ενότητα της εργατικής τάξης, στην ακεραιότητα της πατρίδας μας, στην αδελφοσύνη των κοινοτήτων μας, στην ενότητα στη βάση της πολιτικής ισότητας και στα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου». Ο Χριστόφιας τον τίμησε με το παράσημο των 80 Χρόνων του ΑΚΕΛ. Πόσο θλιβερό. Πόσο γεμάτα θλίψη είναι όλα. Τώρα ούτε ο ένας υπάρχει, ούτε ο άλλος. Το 2019, 14 χρόνια μετά από εκείνη την βραδιά, αποχαιρέτισε και τον Χριστόφια η Κύπρος.

Ο Οζκέρ Οζγκιούρ δεν ήταν μόνο ένας πολιτικός για εμένα, ήταν ένας ηγέτης των εργατών που πίστευε μόνο στον Μαρξισμό. Ήταν δάσκαλός μου. Ήμουν στο Εμπορικό Λύκειο. Μας δίδασκε αγγλικά. Έγραφε μια στήλη με την υπογραφή «Οζκέρ Ενβέρ» στην καθημερινή εφημερίδα «Ακίν», την οποία εξέδιδε ο μεγάλος αδελφός μου. Μετά από χρόνια, του υπενθύμισα ένα από τα άρθρα του σε εκείνη τη στήλη. Αφορούσε την κρίση στην Κούβα. Σε αυτή την κρίση είχαν έρθει αντιμέτωπες η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική. Ο λόγος ήταν οι πύραυλοι που εγκατέστησαν οι Σοβιετικοί στην Κούβα. Οι εφημερίδες έβαζαν πρωτοσέλιδους τίτλους σαν να επρόκειτο να αρχίσει πυρηνικός πόλεμος. Επικεφαλής των ΗΠΑ ήταν ο John Kennedy και της Σοβιετικής Ένωσης ο Κρούτσιεφ. Η κρίση εμποδίστηκε την τελευταία στιγμή. Η Σοβιετική Ένωση απαίτησε να αποσύρουν οι ΗΠΑ τους πυραύλους τους από την Τουρκία σε αντάλλαγμα με την απόσυρση των πυραύλων από την Κούβα. Συμφώνησαν. Στη στήλη που έγραψε τότε ο Δάσκαλος Οζκέρ είχε ταχθεί υπέρ των ΗΠΑ. Γέλασε όταν του το θύμισα. «Τι μωρέ, δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος», είπε. Είχε δίκαιο. Γιατί να μην μπορεί να αλλάξει, γιατί να μην μπορεί να διορθώσει τα λάθη του άλλωστε. Το τελευταίο άρθρο της ζωής του αφορούσε τα κακά του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ. Και αυτό το τελευταίο άρθρο δημοσιεύθηκε στη δική μας εφημερίδα «Αφρίκα». Τον είχαμε επισκεφθεί με τον Ανδρέα Παράσχο όταν νοσηλευόταν με καρκίνο στο νοσοκομείο στον νότο. Η ασθένεια είχε προχωρήσει για τα καλά. Παρά ταύτα προσπάθησε να αστειευτεί μαζί μας. Δεν ήμουν ενήμερος ότι είχε γράψει το άρθρο του και το είχε στείλει στην εφημερίδα μας. «Δεν έγραψες το άρθρο σου αυτή την βδομάδα Δάσκαλε», του είπα. «Γίνεται κάτι τέτοιο; Φυσικά το έγραψα», είπε.

Ήξερε ότι θα πέθαινε. Όσες φορές τον είδαμε εκείνο το διάστημα, πάντα τον κοιτάζαμε σαν να τον κοιτάζαμε για τελευταία φορά. Και εκείνος έτσι μας κοίταζε. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί…