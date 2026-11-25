Στην Ολομέλεια αναμένεται να οδηγηθεί πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με την οποία η επιδότηση θα καταβάλλεται από την ημέρα υποβολής της αίτησης και όχι από την ημέρα έγκρισής της. Η κατ’ άρθρον συζήτηση ολοκληρώθηκε και η πρόταση έγινε αποδεκτή, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι η αλλαγή σημαίνει πως, ακόμη και αν ο ΚΦΙΒ καθυστερήσει τρία ή τέσσερα χρόνια να εξετάσει μια αίτηση, ο αιτητής δεν θα επωμιστεί το κόστος της καθυστέρησης. Όπως είπε, ο πρόεδρος του Φορέα έκανε λόγο για «ανικανότητα της διοίκησης» και συμφώνησε ότι αυτή και η καθυστέρηση δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους αιτητές.

Ο κ. Κέττηρος είπε ακόμη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας να του επιτραπεί να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία για επιδότηση του στεγαστικού επιτοκίου από το 0% και όχι μετά το 1%. Παρότι η κυβέρνηση δημοσίευσε τη νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να μην την εφαρμόσει μέχρι σήμερα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέλη της Επιτροπής αντέδρασαν. «Με ικανοποίηση ακούσαμε ότι η εισήγηση του ΔΣ του Φορέα προς το Υπουργείο Οικονομικών είναι να εφαρμόσουν τον νόμο», είπε.

Ο Φορέας αποδέχθηκε επίσης εισήγηση της Επιτροπής να μην απαιτεί πλέον πολλούς συνοφειλέτες ή εγγυητές για τα σπουδαστικά δάνεια. Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι, ενώ μέχρι τώρα ζητούνταν να είναι συνοφειλέτες ο σπουδαστής και οι δύο γονείς του, ο κανόνας θα είναι να συμμετέχουν ο σπουδαστής και ένας γονέας. Εγγυητής ενδέχεται να ζητείται όπου χρειάζεται, αλλά δεν θα αποτελεί πλέον τον κανόνα. «Είμαστε έτοιμοι να τινάξουμε τα πάντα για τα παιδιά που πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παν να σπουδάσουν», ανέφερε.

Ο κ. Κέττηρος υπογράμμισε ότι ζητούμενο είναι ο ΦΚΙΒ να διατηρήσει τον χαρακτήρα του και να δίνει αξία στις κατεχόμενες περιοχές, ώστε οι εκτοπισμένοι να μην αναγκάζονται να απευθύνονται σε «επιτροπή αποζημιώσεων» ή σε σφετεριστή. «Θέλουμε να διατηρήσει αυτό τον χαρακτήρα ο ΦΙΚΒ και αν χρειάζεται να τον ενισχύσουμε, είμαστε εδώ», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης δήλωσε ότι διορθώνεται αβλεψία στον νόμο περί ανακουφίσεως οφειλετών, ο οποίος δεν περιλάμβανε τους εγκλωβισμένους. Πρόσθεσε ότι προωθήθηκε και δεύτερη διόρθωση για την έναρξη καταβολής της επιδότησης επιτοκίου στους αιτητές του ΚΦΙΒ. Οι δύο προτάσεις αναμένεται να οδηγηθούν στην Ολομέλεια εντός Δεκεμβρίου και, όπως είπε, εκτιμάται ότι θα υπερψηφιστούν.

Ο κ. Λυσανδρίδης επανέλαβε την ανάγκη στήριξης και προστασίας του ΚΦΙΒ, τον οποίο χαρακτήρισε μοναδικό αποκούμπι για τον προσφυγικό κόσμο. Κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα αιτήματα για καλύτερη στελέχωση του οργανισμού, ενώ ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να συναινέσει στην επιδότηση επιτοκίου από το 0%, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή.

Η βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, δήλωσε ότι δεν είναι δίκαιο να επωμίζονται οι αιτητές το οικονομικό βάρος καθυστερήσεων για τις οποίες δεν ευθύνονται. Πρόσθεσε ότι αναδείχθηκε η ανάγκη να διερευνηθούν οι λόγοι των καθυστερήσεων στην εξέταση των αιτήσεων.

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Προσφύγων έχει οριστεί για την Παρασκευή στις 10 π.μ., με θέμα την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ. Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, έχουν προσκληθεί αρμόδιες αρχές και υπουργεία για ενημέρωση, ωστόσο πολλοί προσκεκλημένοι απάντησαν αρνητικά, επικαλούμενοι άλλες υποχρεώσεις. «Όσοι μπορούν να δώσουν απαντήσεις είναι ευπρόσδεκτοι να είναι εδώ. Όσοι θέλουν να κρυφτούν μπορούν να το κάνουν. Εμείς θα κάνουμε τη συνεδρίαση», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ