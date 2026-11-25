Αυτό, όμως, δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Αντιθέτως, είναι η κατάλληλη συγκυρία για να γίνουν όσα αναβάλλονται εδώ και χρόνια. Κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τη δημοσιονομική ευρωστία ως αυτοσκοπό, ούτε να περιορίζουν τη συζήτηση στην κατανομή των πλεονασμάτων. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το μέσο που επιτρέπει σε μια χώρα να σχεδιάζει το μέλλον της, όχι ο προορισμός της οικονομικής πολιτικής.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή και δεν πρέπει χαθεί. Η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλει να «σπάσει αυγά». Να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που θα συναντήσουν μεν αντιδράσεις, αλλά θα ανατρέψουν κατεστημένες πρακτικές. Από τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη μέχρι την εκπαίδευση, την ενέργεια και την αγορά εργασίας, η ανάγκη για αλλαγές είναι γνωστή. Αυτό που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι η ταχύτητα και η πολιτική αποφασιστικότητα.

Ο στόχος είναι ένας, η αύξηση της παραγωγικότητας. Μόνο μέσα από μια οικονομία που παράγει περισσότερη αξία, αξιοποιεί την τεχνολογία, επενδύει στην καινοτομία και δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορούν να αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών.

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, με αναφορές και στη μεσαία τάξη. Η ανακούφιση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής είναι θεμιτή. Η επιδοματική προσέγγιση, όμως, έχει όρια, δημιουργεί μόνιμες προσδοκίες και απειλεί να μετατρέψει τα δημοσιονομικά περιθώρια σε εργαλείο πρόσκαιρης πολιτικής διαχείρισης. Πρακτικά κανένα επίδομα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής. Μπορεί να το λύσει μόνο η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Χρειαζόμαστε μια οικονομία προστιθέμενης αξίας, όπου οι μισθοί θα αυξάνονται επειδή αυξάνεται η παραγωγικότητα και οι επιχειρήσεις θα δημιουργούν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα είναι μια επιτυχία. Η μεγαλύτερη επιτυχία, όμως, θα είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι πολίτες να μη χρειάζονται το κράτος για να τα βγάλουν πέρα.