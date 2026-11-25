Τον θάνατο των δύο στρατιωτικών ανακοίνωσε μέσω Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο άνδρες και χαρακτηρίζοντας εγκληματική την επίθεση στη ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διπλωματικές αντιδράσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη μεταφορά της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης στη Μεσόγειο και την εμπλοκή της πολιτικά διαιρεμένης Λιβύης στον πόλεμο.

Το Κίεβο επικαλείται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα

Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε τη Δευτέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι από την επιχείρηση βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα Merkury και επλήγη το φορτηγό πλοίο Angara.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση υποδειγματική, παρουσιάζοντάς την ως απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας υπεραμύνθηκε της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσε νόμιμη πράξη αυτοάμυνας.

Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή η Τρίπολη

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος ή στα χωρικά ύδατα της χώρας στο πλαίσιο της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης.

Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε την Τρίτη τις αναφορές περί οποιασδήποτε συνεννόησης με την ουκρανική πλευρά για τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Η αντίπαλη κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε, από την πλευρά της, τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για την καταγγελλόμενη παρουσία ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Λιβύη παραμένει πολιτικά διαιρεμένη μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, με δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις στην Τρίπολη και στην ανατολική πλευρά της χώρας. Η τελευταία, η οποία στηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Παρέμβαση του ΟΗΕ

Την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις εξέφρασε η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), ζητώντας την άμεση διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για την εξακρίβωση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών.

Η αποστολή υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Λιβύη δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ξένων δυνάμεων.