Δύο στελέχη των ναυτικών δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν κατά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη την Κυριακή (22/11), όπως γνωστοποίησαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι τοπικές Αρχές.
Δύο νεκροί στη Λιβύη από τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά πλοία – Ο πόλεμος επεκτείνεται στη Μεσόγειο
Δύο στελέχη των ναυτικών δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τις επιθέσεις στη Βεγγάζη – Αντιδράσεις από τις λιβυκές Αρχές και παρέμβαση του ΟΗΕ
Τον θάνατο των δύο στρατιωτικών ανακοίνωσε μέσω Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο άνδρες και χαρακτηρίζοντας εγκληματική την επίθεση στη ναυτική βάση της Βεγγάζης.
Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ.
Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διπλωματικές αντιδράσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη μεταφορά της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης στη Μεσόγειο και την εμπλοκή της πολιτικά διαιρεμένης Λιβύης στον πόλεμο.
Το Κίεβο επικαλείται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα
Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε τη Δευτέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι από την επιχείρηση βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα Merkury και επλήγη το φορτηγό πλοίο Angara.
Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση υποδειγματική, παρουσιάζοντάς την ως απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.
Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας υπεραμύνθηκε της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσε νόμιμη πράξη αυτοάμυνας.
Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή η Τρίπολη
Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος ή στα χωρικά ύδατα της χώρας στο πλαίσιο της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης.
Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε την Τρίτη τις αναφορές περί οποιασδήποτε συνεννόησης με την ουκρανική πλευρά για τις συγκεκριμένες επιθέσεις.
Η αντίπαλη κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε, από την πλευρά της, τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για την καταγγελλόμενη παρουσία ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Η Λιβύη παραμένει πολιτικά διαιρεμένη μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, με δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις στην Τρίπολη και στην ανατολική πλευρά της χώρας. Η τελευταία, η οποία στηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα.
Παρέμβαση του ΟΗΕ
Την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις εξέφρασε η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), ζητώντας την άμεση διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για την εξακρίβωση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών.
Η αποστολή υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Λιβύη δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ξένων δυνάμεων.
UNSMIL expresses serious concern over the attacks carried out at Benghazi Seaport and off the city’s coast on Sunday, and stresses that Libya’s sovereignty, territorial integrity and the security of its citizens and assets must be fully respected. UNSMIL calls for an immediate, independent and transparent investigation to establish the facts and hold those responsible to account. The United Nations stands ready to provide assistance to the Libyan authorities in the investigation. The Mission urges all parties to exercise maximum restraint and refrain from putting unverified information in the public domain or politicizing the incident while the investigation is underway. It also warns against escalatory actions or rhetoric that could fuel tensions within Libya or draw the country into wider regional or international confrontations. Libya can not afford, and must not become a battleground for foreign conflicts. These incidents also underscore the urgent need to expedite efforts to reunify Libya’s national institutions and strengthen their ability to safeguard the country’s national sovereignty and security. Asserting that it will continue to closely monitor these grave developments, UNSMIL calls on all actors to act responsibly to preserve the country’s stability and build on the hard-won gains in the political process towards a durable settlement.— UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026
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