Δεν άρεσε πολύ στους ΡΙΚάδες δημοσιογράφους το παρατηρητήριο Ελληνικής Γλώσσας που ήταν ιδέα του προέδρου του ιδρύματος Παύλου Παύλου. Άλλο να υπάρχει συμβουλευτική επιτροπή εσωτερικά, ώστε να διορθώνονται και άλλο να αναρτώνται στα ΜΚΔ από τον πρόεδρο του δ.σ. τα λάθη, λες και μόνο στο ΡΙΚ κάνουν λάθη. Ουδείς άσφαλτος που έλεγε και η Άντζελα Δημητρίου, γι' αυτό και οι δημοσιογράφοι μάζεψαν υπογραφές και διαμαρτύρονται για το παρατηρητήριο.

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