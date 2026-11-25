«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επιλογή του υποψηφίου μας για τις προεδρικές εκλογές και αυτή τη φορά η απόφαση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, τα μέλη μας», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναγνώρισε την ανάγκη αλλαγών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν προκλήσεις που απαιτούν νέες ιδέες, σχεδιασμό, τόλμη και αποφασιστικότητα.

«Αυτές τις αλλαγές θα τις πετύχουμε μαζί. Η εκλογική διαδικασία το ερχόμενο Σάββατο αποτελεί μια κομβική δημοκρατική στιγμή. Κάθε μέλος έχει φωνή, κάθε συμμετοχή μετρά», υπογράμμισε.

Απευθυνόμενη στα μέλη της παράταξης, η κ. Δημητρίου έστειλε μήνυμα ενότητας, καλώντας τα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να συνδιαμορφώσουν την επόμενη ημέρα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Να στείλουμε το μήνυμα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι παρών, δυνατός, ενωμένος, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία», ανέφερε, καταλήγοντας με τη φράση «Όλοι μαζί συμμετέχουμε, όλοι μαζί αποφασίζουμε».

Αβέρωφ και Παμπορίδης διεκδικούν το χρίσμα

Το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028 διεκδικούν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, οι οποίοι υπέβαλαν επίσημα τις υποψηφιότητές τους στις 26 Οκτωβρίου.

Για τις ανάγκες της έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, θα λειτουργήσουν συνολικά 69 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Λονδίνο.

Οι κάλπες στην Κύπρο και την Ελλάδα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ στο Λονδίνο η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 09:00 έως τις 16:00, τοπική ώρα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΔΗΣΥ που είχαν εγγραφεί στο μητρώο του κόμματος μέχρι τις 30 Αυγούστου 2026 και έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, ύψους 10 ευρώ. Η συνδρομή μπορεί να καταβληθεί και κατά την προσέλευσή τους στα εκλογικά κέντρα.

Τα μέλη μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζουν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του κόμματος, my.disy.cy.