Στην Κακοπετριά βλέπουμε μαζεμένα, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, πράγματα που συμβαίνουν όλο τον χρόνο. Όταν συναντιούνται τόσες παρέες στον ίδιο τόπο, οι υπερβολές γίνονται πιο ορατές και κάποιοι βλέπουν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των παιδιών. Αλκοόλ ένας έφηβος μπορεί να βρει και στη γειτονιά του, μπορεί να βρει στο κλαμπ, στο περίπτερο, στην υπεραγορά, ακόμα και στη συνοικιακή καφετερία. Πρόσβαση σε ναρκωτικά και άλλες ουσίες μπορεί να έχει και στην πόλη, χωρίς να χρειαστεί να πάει εκδρομή, δεν είναι το Άμστερνταμ η Κακοπετριά. Αυτό που λείπει από παντού είναι έλεγχοι και λογοδοσία για όσους προμηθεύουν ανηλίκους.

Ούτε οι σχέσεις των εφήβων, ερωτικές, σεξουαλικές ή άλλες, αρχίζουν με μια διανυκτέρευση στην Κακοπετριά. Πότε μιλάμε μαζί τους για τη συναίνεση, για την πίεση της παρέας, για το πώς σέβεσαι το όριο του άλλου και πώς βάζεις το δικό σου; Και τι τους έχουμε δείξει στην πράξη για το πώς ζητάς βοήθεια όταν κάποιος σε πιέζει ή όταν ένας φίλος σου κινδυνεύει; Οι ίδιοι που αρνούνται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανηλίκων, φωνάζουν στα τηλεοπτικά πάνελ για τις εκδρομές.

Αν για κάθε δύσκολη συζήτηση έχουμε έτοιμη μια απαγόρευση, τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν πράγματα στα κρυφά. Σε λίγους μήνες, πολλοί από αυτούς τους εφήβους θα φύγουν για σπουδές ή θα μπουν στον στρατό. Αρκετοί θα ζουν μόνοι, χωρίς καθημερινό έλεγχο. Θα μπορούν να ψηφίσουν, να πάρουν άδεια οδήγησης και, στον στρατό, θα τους εμπιστευτούμε ακόμη και όπλο. Κι όμως, όταν μιλάμε για μια εκδρομή, ξεχνάμε πόσο σύντομα θα κληθούν να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Με ποια πείρα περιμένουμε να τις αναλάβουν, αν μέχρι τότε άλλοι αποφασίζουν για τα πάντα;

Στη Βουλή οι ίδιοι οι μαθητές, μέσω της ΠΣΕΜ, επανέφεραν την πρόταση για εκδρομές με συνοδεία γονέων και εκπαιδευτικών. Ας ξεκινήσει η συνεννόηση από εκεί. Σε ένα διήμερο μπορεί να υπάρχει υπεύθυνος ενήλικας στον χώρο, γνωστός σε όλους, με τον οποίο τα παιδιά να μπορούν να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε ώρα. Οι μαθητές μπορούν να έχουν λόγο στους κανόνες της εκδρομής και να ξέρουν εκ των προτέρων ποιος αναλαμβάνει αν κάτι πάει στραβά.

Η Πολιτεία οφείλει να ρυθμίσει τις εκδρομές και να δώσει στα σχολεία τα μέσα να εκπαιδεύουν τους νέους σε πρακτικά ζητήματα, από την πίεση της παρέας μέχρι το πώς αντιδρούν σε ένα επείγον περιστατικό.

Η πιο ουσιαστική συμφωνία, πάντως, γίνεται πριν κλειστεί το ξενοδοχείο, με τον ίδιο τον μαθητή να αναλαμβάνει την ευθύνη. Όχι για να ξεγελάσει τους συμμαθητές του και να βγάλει λίγα χρήματα αλλά για να οργανώσει μια εκδρομή που θα θυμούνται για πάντα, για τους σωστούς λόγους. Πώς καταφέραμε ακόμα και παιδιά 17 χρονών να έχουν μόνο το κέρδος και τη λαμογιά στο μυαλό τους;

Ας το δούμε αλλιώς, με σεβασμό, κατανόηση και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη είναι να ξέρει ένα παιδί ότι μπορεί να τηλεφωνήσει σπίτι στις τρεις το πρωί και να πει «έλα να με πάρεις» ή «χρειαζόμαστε βοήθεια», ακόμη κι αν έχει παραβεί έναν κανόνα. Κι εκείνος που θα σηκώσει το τηλέφωνο να ρωτήσει πρώτα «πού είσαι;». Αυτή η εμπιστοσύνη χτίζεται όλο τον χρόνο, στην Κακοπετριά και παντού αλλού.