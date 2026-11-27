Όταν βλέπω τέτοια σπίτια, λαχταρώ πιο πολύ να ζω σε καλύβα. Αν έλεγα ένα πέτρινο σπίτι αιώνων, θα ήταν πιο ρομαντικό; Με κάνουν να σκέφτομαι πόσα κενού περιεχομένου άρθρα γράψαμε εκτός της ζωής. Αυτοί που ζουν σε τέτοια θαυμάσια σπίτια μήπως νοιάζονται πολύ για αυτά που γράφουμε εμείς; Προβληματίζονται για τα προβλήματα στα οποία πνιγόμαστε σε αυτό το βούρκο; Κλονίζεται και η δική τους εμπιστοσύνη όπως η δική μας στην αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε έναν μυστήριο θάνατο που θεωρούμε ότι είναι δολοφονία, συνδέοντάς τον με ένα άλλο δίκτυο χωρίς να διεξάγει την απαραίτητη έρευνα; Τους εξοργίζει η είδηση που αφορά ένα παιδί το οποίο έπεσε και λιποθύμησε από την πείνα στον διάδρομο του σχολείου; Δεν βαριούνται να διαβάζουν τα απαισιόδοξα άρθρα τα οποία γράφουμε; Δεν νομίζω ότι τα διαβάζουν. Αν τους ρωτήσω, σίγουρα δεν θα ξέρουν καν πόσες εφημερίδες εκδίδονται σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται και πολύ για τα προβλήματα της ανθρωπότητας και την κατάσταση στον κόσμο, όσοι απέκτησαν έναν τέτοιο πλούτο. Μήπως είμαι πολύ προκατειλημμένος; Μπορεί. Μπορεί σίγουρα και να κάνω λάθος. Μήπως εξεπλάγην όταν οι ερευνητές μου είπαν ότι πιο πολύ οι πανεπιστημιακοί και όχι τα ανώτερα τμήματα τη κοινωνίας διαβάζουν την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα την οποία εκδίδουμε; Μήπως δεν ξέρω ότι πιο πολύ οι εργαζόμενοι δεν διαβάζουν την εφημερίδα των εργαζομένων; Όμως, είμαι βέβαιος ότι έχουμε τακτικούς αναγνώστες και άτομα που δεν χάνουν απολύτως κανένα φύλλο μας. Πρώτα και κύρια οι υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών. Ο Ραούφ Ντενκτάς έλεγε «δεν την διαβάζω». Όμως, η πρώτη εφημερίδα που έπαιρνε στα χέρια του το πρωί ήταν αυτή. Εγώ το ήξερα. Αν διάβαζαν εκατό άτομο την εφημερίδα μας, ένας από αυτούς ήταν οπωσδήποτε ο Ντενκτάς. Αν τη διάβαζαν δέκα άτομα, ο ένας ήταν ο Ντενκτάς. Αν τη διάβαζε ένα άτομο, αυτός ήταν ο Ντενκτάς. Έστω και αν δεν τη διάβαζε κανένας, ο Ντενκτάς θα τη διάβαζε οπωσδήποτε!

Κοιτάζω εκείνα τα σπίτια όπως κοιτάζω τους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς τους οποίους θαυμάζω και τα τζαμιά. Σαν να κοιτάζω μουσείο. Και μου έρχεται στο μυαλό πάντα η ευτυχία. Μήπως αυτοί που ζουν εκεί είναι πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που ζουν στις καλύβες; Κάθονται πιο ωραία στο τραπέζι; Οι καθρέφτες δείχνουν πιο ωραία εκεί; Ξυπνούν πιο πολύ χωρίς πανικό και ανησυχία τα πρωινά; Κάνουν πιο γλυκά; Σε μια ταινία είδα ένα νεαρό ζευγάρι που έκανε έρωτα ολόγυμνο σε ένα χωράφι με τουλίπες. Στη φύση πρέπει να είναι φυσικός κάποιος, έτσι δεν είναι; Ένας ποιητής λέει «κάναμε έρωτα ανάμεσα σε μυρωδιές κρεμμυδιού και σαπουνιού». Αυτό είναι πιο ρομαντικό. Ρεαλιστικός ρομαντισμός. Από που εξάγω το συμπέρασμα ότι αυτοί που ζουν σε εκείνα τα σπίτια είναι χωρίς προβλήματα και έγνοιες; Δε ξέρω. Μήπως τους ψυχοπλακώνει ένα κορίτσι 18 χρόνων που έχει καταδικαστεί και περιμένει να την απαγχονίσουν στην Τεχεράνη; Όλο ταινίες φαντασίας και δράσης παρακολουθούν; Τους αρέσουν οι ταινίες του Ακίρα Κουροσάβα; Ποιος μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος άλλωστε, αν παρακολουθήσει την ταινία «Πιετά» του Ντουκ ή την ταινία «Οι 120 μέρες των Σοδόμων» του Παζολίνι;

Δεν έκαναν λάθος όσοι είπαν ότι όπου και αν ζει κάποιος, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Ναι, στο ίδιο καράβι. Αλλά σε διαφορετικές καμπίνες. Μπορεί να βρεθούν ανάμεσά τους ακόμη και άτομα που θα κατέβαιναν στους εργάτες των μηχανών, στα πιο χαμηλά αμπάρια αυτού του πλοίου, για να τους τραγουδήσουν όπερα. Κάθε μέρα όλοι περνούμε από τους ίδιους δρόμους. Κάτω από τον ίδιο ήλιο, τα ίδια σύννεφα, την ίδια βροχή. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι άνθρωποι τρέχουν πάντοτε πίσω από ένα όνειρο για περιουσία. Μήπως υπάρχει πιο γλυκό όνειρο σε αυτή τη χώρα από το όνειρο για μια ενωμένη Κύπρο;