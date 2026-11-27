Η βρετανική αποστολή προσγειώθηκε στην κατεχόμενη Ελλάδα, με επικεφαλής το συνταγματάρχη Έντι Μάγιερς, μετέπειτα αρχηγό της Βρετανικής Αποστολής στην Ελλάδα, και υπαρχηγό τον «κατ' απονομή» ταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ, ύστερα από απόφαση του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Η αποστολή HARLING προέβλεπε την πραγματοποίηση σοβαρής δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκης – Αθήνας με απώτερο στρατιωτικό στόχο την αποκοπή της ασφαλέστερης και συντομότερης αρτηρίας ανεφοδιασμού των γερμανικών δυνάμεων του στρατάρχη Ρόμελ στη βόρεια Αφρική. Τους άμεσους στόχους αποτελούσαν τρεις ευαίσθητες σιδηροδρομικές γέφυρες στην περιοχή της Στερεάς: της Παπαδιάς, του Ασωπού και του Γοργοποτάμου. Τελικά, η γέφυρα που επιλέχθηκε να ανατιναχθεί ήταν αυτή του Γοργοποτάμου, κοντά στη Λαμία. Η γέφυρα φυλάσσονταν από σημαντική ιταλική φρουρά, η εξουδετέρωση της οποίας απαιτούσε τη συνδρομή όσο το δυνατόν περισσότερων ανταρτών. Ως εκ τούτου, οι βρετανοί απευθύνθηκαν για συνεργασία αρχικά στον ΕΔΕΣ και μόλις διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με τις δυνάμεις του Ζέρβα, πλησίασαν τον ΕΛΑΣ, ο οποίος από το φθινόπωρο του 1942 είχε αρχίσει να καθιερώνεται ως σημαντικός στρατιωτικός παράγοντας στην περιοχή της Ρούμελης. Η ανατίναξη του Γοργοπόταμου, έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Ζέβρας (δεξιός) και Βελουχιώτης (αριστερός), συνεργάστηκαν και πολέμησαν δίπλα δίπλα εναντίον των Ναζί. Προψές η ΕΡΤ, είχε αφιέρωμα για την ιστορική επέτειο. Η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (1985) αναγνώρισε ως Εθνική Αντίσταση το όλο γεγονός…

Δεν πέρασαν τρία χρόνια από την κοινή αποστολή και οι δυο ελληνικοί στρατοί σκοτώθηκαν άγρια μεταξύ τους. Ο ελληνικός εμφύλιος 45-49 ρήμαξε την Ελλάδα. Χιλιάδες οι νεκροί. Μέχρι σήμερα ο διχασμός αυτός σέρνεται με διάφορες μορφές στην Ελληνική Επικράτεια. Υποβόσκει βαθιά μια καχυποψία που αν δείτε μια συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων και πως μεταφέρεται στα λεγόμενα σόσιαλ, θα δαγκώσετε τα χείλη σας από απόγνωση…

Σημείωση: Κάτι που δεν ξέρουν πολλοί. Η ήττα των αριστερών δυνάμεων συνέτεινε στο διχασμό και στην Κύπρο. Τα δεξιά και αριστερά σωματεία στην Κύπρο ιδρύθηκαν εκείνη την εποχή…