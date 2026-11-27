Δεν θέλουμε να χαλάσουμε το αφήγημα της Κυβέρνησης ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε - δια διαγγέλματος μάλιστα - ο Πρόεδρος την Τετάρτη, είναι στοχευμένα. Αφού έτσι θέλει να τα σερβίρει, ας τα σερβίρει ως στοχευμένα. Μεταξύ μας όμως ρε παιδιά ειλικρινά, εκείνος που «στόχευσε» το μέτρο του επιδόματος παιδιού σε οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι και 100.000 ευρώ (δηλαδή πέραν των 8000 τον μήνα), μάλλον μονόφθαλμος ήταν και μάλιστα με καταρράκτη στο ένα μάτι του! Είπαμε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά μην το παρακάνετε!