Στην εύκολη αλλά απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και αντιδιαπαιδαγωγική «λύση» της απαγόρευσης μπήκαν εκπαιδευτικοί, διευθυντές, επιθεωρητές, και οργανωμένοι γονείς, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό, θα «αντιμετωπιστεί» εύκολα το πρόβλημα και θα βγεί από το κεφάλι τους ένας μεγάλος «μπελάς».

Θεωρούν δηλαδή -αν είναι δυνατό - οι «σοφοί» αυτοί, ότι οι 17χρονοι και 18χρονοι μαθητές και μαθήτριες, μπορούν να κατατάσσονται στον στρατό και να παίρνουν όπλα στα χέρια τους, μπορούν να ψηφίζουν, μπορούν να παίρνουν δίπλωμα οδήγησης και να οδηγούν αυτοκίνητα, αλλά δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα να οργανώνουν και να πηγαίνουν σε μία εκδρομή με συμμαθητές τους. Και επιπλέον, αγνοούν και το πιο σημαντικό: Ότι η απαγόρευση και η επιβολή, ποτέ δεν λειτουργεί για τους νέους αποτρεπτικά, αλλά αντίθετα τους σπρώχνει κατά κανόνα στο απαγορευμένο.

Αναντίλεκτα κάποιες μη θεσμοθετημένες, οργανωμένες από μαθητές εκδρομές, δεν εξελίσσονται ομαλά. Παρατηρούνται προβλήματα, παραβατικές συμπεριφορές, επεισόδια, συμπλοκές, ζημιές, χρήση αλκοόλ ακόμα και ναρκωτικών και παιδιά εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους από πράξεις και συμπεριφορές, είτε συμμαθητών τους, είτε και εξωσχολικών.

Αντιμέτωποι όμως με τέτοιες συμπεριφορές και κινδύνους οι μαθητές μας δεν βρίσκονται μόνο στις εκδρομές τους, αλλά παντού. Στις γειτονιές τους, στους χώρους διασκέδασής τους, στα γήπεδα, στις παρεΐστικες εξορμήσεις και διανυκτερεύσεις τους σε παράλιες περιοχές, ακόμη και μέσα στα ίδια τους τα σχολεία. Τι θα κάνουμε, θα τους τα απαγορεύσουμε και αυτά; Θα τους κλείσουμε σε γυάλινες σφαίρες για να τους «προστατεύσουμε» και κυρίως για να έχουμε «ήσυχο το κεφάλι μας»;

Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται με απαγορεύσεις και αποκλεισμούς, αλλά με σωστή διαπαιδαγώγηση. Μαθαίνοντας τα παιδιά μας να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται αλλά κυρίως να ζουν με αρχές και αξίες, σωστά πρότυπα, ιδανικά, και σεβασμό προς την κοινωνία και τον συνάνθρωπό τους.

Η ουσιαστική και πιο αποδοτική δουλειά με τα παιδιά ξεκινά μέσα από το σπίτι και την οικογένεια και συνεχίζεται στο σχολείο.

Αντί λοιπόν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να βλέπουν ως λύση την απαγόρευση των μη θεσμοθετημένων εκδρομών, ας αναλάβουν και ας επιτελέσουν το δικό τους καθήκον, στη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τότε και εκείνους θα ησυχάσει πράγματι το κεφάλι τους και τα παιδιά και μαθητές τους θα μπορούν να απολαμβάνουν χωρίς κινδύνους και τις εκδρομές τους και τις άλλες χαρές της ηλικίας τους.