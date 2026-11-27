Ανάμεσαστο αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πρωτόκολλα για τις αυτοψίες σε αιφνίδιους θανάτους ή εγκληματικές ενέργειες, υπάρχει η λεπτή γραμμή της ενσυναίσθησης. Ήταν 17 χρονών παιδί. Από την άλλη, θα ήταν πιο έντιμη η παραδοχή, ότι, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, αλλιώς δεν θα προέκυπτε η διγλωσσία και να εκτίθενται οι ιατροδικαστές και οι αξιωματούχοι που προσπάθησαν να τους καλύψουν. Οι ιατροδικαστές με τους παχυλούς μισθούς, λαμβάνουν επίδομα εφημερίας 700 ευρώ. Στην εφημερία τους, δεν γίνονται νεκροτομές. Συνεπώς αν δεν υποχρεούνται σε αυτοψία, όταν κληθούν, γιατί τα λαμβάνουν; Να γίνει υποχρεωτικό και όχι α λα καρτ.