Από το 2015 γνώριζαν ότι ο κατάλογος διοριστέων έχει ημερομηνία λήξης. Δώδεκα χρόνια μετά, κάποιοι εξακολουθούν να ζητούν μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις. Γιατί δεν δοκίμασαν να εξασφαλίσουν μια θέση μέσω του νέου συστήματος; Φοβούνται μήπως ότι δεν θα πετύχουν; Η προϋπηρεσία τους ασφαλώς έχει αξία, όπως και η ανάγκη προστασίας της εργασίας τους. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, όμως, που διεκδικούν προτεραιότητα για τους υπηρετούντες, οφείλουν να απαντήσουν και σε ένα άλλο ερώτημα: Πού βρίσκονται στις διεκδικήσεις τους οι νέοι εκπαιδευτικοί που περιμένουν χρόνια μια ευκαιρία να μπουν στο δημόσιο σχολείο;
Φοβούνται τις εξετάσεις;
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
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