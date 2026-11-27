Από το 2015 γνώριζαν ότι ο κατάλογος διοριστέων έχει ημερομηνία λήξης. Δώδεκα χρόνια μετά, κάποιοι εξακολουθούν να ζητούν μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις. Γιατί δεν δοκίμασαν να εξασφαλίσουν μια θέση μέσω του νέου συστήματος; Φοβούνται μήπως ότι δεν θα πετύχουν; Η προϋπηρεσία τους ασφαλώς έχει αξία, όπως και η ανάγκη προστασίας της εργασίας τους. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, όμως, που διεκδικούν προτεραιότητα για τους υπηρετούντες, οφείλουν να απαντήσουν και σε ένα άλλο ερώτημα: Πού βρίσκονται στις διεκδικήσεις τους οι νέοι εκπαιδευτικοί που περιμένουν χρόνια μια ευκαιρία να μπουν στο δημόσιο σχολείο;