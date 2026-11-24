Η απόσταση ανάμεσα στους πανηγυρισμούς και στην ψυχρή αντίδραση των επενδυτών λέει πολλά. Για να καταλάβουμε τι μπορεί να αλλάξει στην οικονομία, δεν αρκεί να δούμε τι υποσχέθηκαν οι τρεις. Πρέπει να δούμε ποιες από αυτές τις υποσχέσεις μπορούν πράγματι να επηρεάσουν τιμές, εμπόριο και επενδύσεις.

Η ενέργεια

Το πιο συγκεκριμένο οικονομικό σημείο της δήλωσης αφορά την ενέργεια. Οι τρεις χώρες δεσμεύτηκαν να αυξήσουν την παραγωγή και τη διάθεση καυσίμων, όπως το ντίζελ και η βενζίνη. Η δέσμευση έχει βάρος, επειδή η αγορά πετρελαίου ζει εδώ και μήνες σε κατάσταση κρίσης. Από τον Φεβρουάριο, μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνει ο πλανήτης. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα. Ο Τραμπ είπε ότι ο Σι συμφωνεί πως τα Στενά πρέπει να μείνουν ανοιχτά.

Η δήλωση όμως δεν λέει πόσα καύσιμα, πότε και με ποιον τρόπο. Γι’ αυτό το Brent ανέβηκε μόλις 0,18% την ημέρα της συνάντησης και το αμερικανικό αργό 0,15%. Υπάρχει και ένα πρόσφατο προηγούμενο. Όταν Τραμπ και Πούτιν ανακοίνωσαν στις 9 Οκτωβρίου συμφωνία για το ντίζελ, η τιμή του στις ΗΠΑ έπεσε κατά 32 σεντ, στα 5,96 δολάρια περίπου το γαλόνι. Παραμένει ωστόσο 58% ακριβότερο από πέρσι. Οι πολιτικές συμφωνίες, δηλαδή, μπορούν να ρίξουν λίγο τις τιμές, δεν μπορούν όμως να αντικαταστήσουν την επαναλειτουργία του Ορμούζ.

Αξίζει να προσέξουμε ότι η δήλωση μιλά για έτοιμα καύσιμα και όχι για αργό πετρέλαιο. Η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν μεγάλα διυλιστήρια και μπορούν να εξάγουν ντίζελ και βενζίνη σε μεγάλες ποσότητες. Αν η υπόσχεση τηρηθεί, θα φτηνύνουν πρώτα τα καύσιμα κίνησης, κάτι που θα μειώσει το κόστος των μεταφορών και θα φρενάρει τις ανατιμήσεις. Υπάρχει και μια δεύτερη, λιγότερο ορατή συνέπεια. Η Washington Post γράφει ότι οι τρεις ηγέτες θέλουν να μειώσουν τις κυρώσεις στην ενέργεια, άρα στην πράξη τα ρωσικά καύσιμα θα κυκλοφορούν πιο ελεύθερα.

Οι επενδυτές αντέδρασαν χλιαρά και για έναν ακόμη λόγο. Η προσοχή τους είναι στραμμένη στον πληθωρισμό των ΗΠΑ, που δεν λέει να υποχωρήσει. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν ανησυχία, και οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη (πιθανότητα 92%) μια νέα αύξηση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες τον Δεκέμβριο. Τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν το δολάριο και πιέζουν τις μετοχές, τα κρυπτονομίσματα και τα εμπορεύματα.

Εδώ η Σενζέν μπορεί να παίξει ρόλο. Αν τα περισσότερα καύσιμα φτάσουν πράγματι στην αγορά, ο πληθωρισμός θα χαλαρώσει και οι κεντρικές τράπεζες θα αποκτήσουν περιθώριο να σταματήσουν τις αυξήσεις. Αν όχι, ο κόσμος κινδυνεύει με τον χειρότερο συνδυασμό, ακριβές τιμές και αδύναμη ανάπτυξη. Η Ευρωζώνη, που εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζεται, είναι από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές.

Ελεγχόμενη αντιπαράθεση

Η τριμερής έριξε στη σκιά τη διμερή συνάντηση Τραμπ και Σι, που για την οικονομία είναι ίσως πιο σημαντική. Η εμπορική εκεχειρία που οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο Μπουσάν, τον Οκτώβριο του 2025, προέβλεπε χαμηλότερους αμερικανικούς δασμούς. Σε αντάλλαγμα, η Κίνα θα αγόραζε αμερικανική σόγια, θα έλεγχε τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φεντανύλης και θα πάγωνε τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες. Η εκεχειρία λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2027 και στη Σενζέν δεν ανακοινώθηκε παράτασή της.

Η κόντρα πια δεν αφορά τόσο τους δασμούς όσο την τεχνολογία. Η Ουάσιγκτον περιορίζει τις πωλήσεις προηγμένων τσιπ στην Κίνα, με νέο κανονισμό που ισχύει από τις 16 Νοεμβρίου. Το Πεκίνο απαντά με τις σπάνιες γαίες, μέταλλα απαραίτητα για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όπλα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο CSIS, οι κινεζικές εξαγωγές σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη περίπου 75% κάτω από το κανονικό. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, διατηρούν δασμό 50% στους κινεζικούς ημιαγωγούς.

Το πιθανότερο, λοιπόν, είναι να συνεχιστεί μια ελεγχόμενη αντιπαράθεση, χωρίς κλιμάκωση αλλά και χωρίς πραγματική λύση. Οι βιομηχανίες που χρειάζονται κρίσιμα ορυκτά, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και η άμυνα, θα συνεχίσουν να κρατούν μεγάλα αποθέματα και να ψάχνουν προμηθευτές εκτός Κίνας. Αυτό έχει κόστος, που τελικά περνά στον καταναλωτή.

Η Ευρώπη

Η Ευρώπη έμεινε έξω από την αίθουσα. Αν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν στην πράξη τις κυρώσεις, η ΕΕ θα βρεθεί μπροστά σε δύσκολη επιλογή. Ή θα ακολουθήσει, με πολιτικό κόστος, ή θα κρατήσει αυστηρότερους κανόνες και θα πληρώνει ακριβότερη ενέργεια. Για χώρες με μεγάλη ναυτιλία, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, η αβεβαιότητα για το τι επιτρέπεται στη μεταφορά ρωσικών καυσίμων δημιουργεί πρόσθετο νομικό ρίσκο.

Η Σενζέν δεν άλλαξε την οικονομική πραγματικότητα από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλαξε, όμως, το σκηνικό μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Στο άμεσο μέλλον όλα θα κριθούν από την ενέργεια, και εκεί μετρούν οι πράξεις, όχι οι δηλώσεις. Λίγο πιο μακριά βρίσκεται το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνας, με ορόσημα τη G20 και τη 10η Ιανουαρίου. Το πιο ανησυχητικό, ιδίως για μικρές ανοιχτές οικονομίες όπως η κυπριακή, είναι ότι ο κόσμος περνά από τους κοινούς κανόνες στις συμφωνίες των ισχυρών. Όσοι παίρνουν αποφάσεις, σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, καλά θα κάνουν να κοιτάζουν λιγότερο τους τίτλους των ειδήσεων και περισσότερο τα βαρέλια, τα φορτία και τα κείμενα των κανονισμών.