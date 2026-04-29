ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Έχει και η απληστία όρια

Όταν σε μια κοινωνία «αποδεκατισμένη» από τη συνεχή πίεση που ασκούν τα ατελείωτα σκάνδαλα που αναδύονται καθημερινά, με επίκεντρο υποθέσεις διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας και αυθαιρεσίας, όταν οι πολίτες ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν αξιωματούχους «καθαρούς» για να μπορέσουν να εμπιστευτούν ξανά, το να είσαι η πρώτη κυρία και να διεκδικείς, αλλά και να προάγεσαι σε θέση πρεσβευτή, με μισθό που ξεκινά από τις €65 χιλ. και ξεπερνά τις €80 χιλ., είναι μία πράξη που αναπόφευκτα δημιουργεί σκιές. Ο διορισμός της κ. Φιλίππας Καρσερά έγινε από μια ΕΔΥ που διορίστηκε το 2021 από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενόσω ο σύζυγός της ήταν υπουργός Εξωτερικών. Όση ανεξαρτησία και να έχει, η ΕΔΥ λογοδοτεί για τις ετήσιες δράσεις της στον εκάστοτε ΠτΔ, σύζυγο της κ. Καρσερά εν τη αύτη περιπτώσει, ενώ ο επαναδιορισμός μελών της σε 15 μήνες θα αποφασιστεί από τον κ. Χριστοδουλίδη. Επιπλέον η κ. Καρσερά έλαβε συστάσεις από τον προϊστάμενό της, τον ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη δηλαδή, που τυγχάνει να είναι υφιστάμενος του συζύγου της.

Ακόμη κι αν όλα έχουν γίνει νομότυπα, ακόμη κι αν οι διαδικασίες ήταν αδιάβλητες, ακόμη κι αν άξιζε τη θέση αυτή η κ. Καρσερά, κι αν είναι η ικανότερη όλων, υπάρχει μια ηθική διάσταση που το προεδρικό ζεύγος αδυνατεί να κατανοήσει. Όση φιλοδοξία και να έχει κάποιος, όση ανάγκη για επιβεβαίωση, έλεγχο, δύναμη και κυριαρχία, σε μία κοινωνία έλλογων όντων υπάρχει πάντοτε ένα όριο. Πόσω μάλλον όταν κατέχεις το ανώτατο αξίωμα. Στην προκειμένη τα όρια έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Δίνοντας πάτημα στην ήδη κουρασμένη κοινωνία να διερωτάται εάν ο ρόλος της πρώτης κυρίας, στην παρούσα φάση, δεν ήταν αρκετός ή αν δεν θα ανοίξουν ποτέ ξανά θέσεις πρεσβευτών. Από την προϊστορία του προεδρικού ζεύγους αυτό που προκύπτει αβίαστα είναι πως αυτή η περιφρόνηση των ορίων, που αγγίζει τα όρια της απληστίας, πηγάζει από τον διαρκή φόβο τους να χάσουν μια θέση, μια ευκαιρία, έναν ρόλο κι αυτό τους ωθεί να απλώνουν συνεχώς τα χέρια τους προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη κι όταν τα έχουν όλα.

Αυτό συνέβη και με τον ίδιο τον ΠτΔ. Όταν το 2019 ο Νίκος Χριστοδουλίδης κέρδισε μετά από εννέα χρόνια προσφυγή εναντίον απόφασης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο για νομοτυπικούς λόγους δεν τον είχε προσλάβει ως λέκτορα, ζήτησε άδεια άνευ αποδοχών ώστε όταν θα αποχωρούσε από τη θέση του ΥΠΕΞ να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ως ακαδημαϊκός. Κι ας είχε προεδρικές βλέψεις. Η αρνητική απάντηση, λόγω ασυμβίβαστου, τον οδήγησε στο Ανώτατο. Υπενθυμίζουμε και τα όσα η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαπιστώσει σχετικά με επιδόματα που παράτυπα έλαβε την περίοδο 2014-2018 όντας δημόσιος υπάλληλος στο ΥΠΕΞ με απόσπαση στο Προεδρικό.

Πρέπει να καταλάβουν ο ΠτΔ και η σύζυγός του, το οφείλουν άλλωστε στην κοινωνία, πως βρίσκονται στην κορυφή της εξουσίας και έχουν εξασφαλίσει εφ’ όρου ζωής κι όλα τα σχετικά ωφελήματα. Κανείς δεν πρόκειται να τους τα στερήσει.

Αν αφήσουν και κάτι να πέσει κάτω, θα εκτιμηθεί δεόντως και, για να μιλήσουμε στη γλώσσα που ξέρουν καλύτερα, θα είναι καλύτερο για την εικόνα τους.