ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Άλλη μία συνάντηση, χάριν της συνάντησης

Άλλη μία συνάντηση σήμερα των δύο ηγετών, με καμία απολύτως προσδοκία για κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο. Και δεν μιλάμε για πρόοδο επί της ουσίας, -αυτό πάμε να το ξεχάσουμε- αλλά έστω για κάποια μικρά βηματάκια μπροστά που να δίνουν μία αίσθηση ότι επιτέλους κάτι αρχίζει να κινείται στο Κυπριακό.

Ακόμα και αν επιβεβαιωθούν οι προαγγελίες που έγιναν μετά την προηγούμενη συνάντηση για κάποιες ανακοινώσεις στη σημερινή συνάντηση για κάποια ΜΟΕ, αυτά θα αφορούν εντελώς επουσιώδη και άνευ ιδιαίτερης αξίας επιμέρους ζητήματα που, είτε ανακοινωθούν είτε όχι, δεν θα αλλάξουν τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα της πλήρους αναποτελεσματικότητας των δύο ηγετών.

Δυστυχώς, θα το επαναλάβουμε, έξι και βάλε μήνες μετά τη συνύπαρξή τους στην ηγεσία των δύο κοινοτήτων, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν, και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει αρκετές μεταξύ τους συναντήσεις, παραμένουν τραγικά απρόθυμοι και άτολμοι να κάνουν έστω και ένα μικρό βήμα μπροστά.

Συναντώνται απλά για να συναντώνται, για να εξυπηρετεί προφανώς ο καθένας τους δικούς του λόγους, αλλά πέρα τούτου ουδέν. Μία τακτική που οδηγεί μαθηματικά στον πλήρη εκφυλισμό της διαδικασίας και εμπεδώνει την απογοήτευση σε όσους ανέμεναν ότι, ως δύο πολιτικοί της νέας γενιάς, θα έφερναν έναν νέο αέρα και μία άλλη δυναμική στις σταλωμένες εδώ και χρόνια διεργασίες στο Κυπριακό.

Δεν είναι ότι αναμέναμε να κάνουν σε αυτούς τους πρώτους μήνες άλματα ή θαύματα. Υπήρχε πλήρης συναίσθηση και των δυσκολιών και των εμποδίων που όρθωσε το πολύχρονο τέλμα και αδιέξοδο αλλά και η πλήρης απουσία επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών επί εποχής Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

Εκείνο που περιμέναμε είναι οι δύο νυν ηγέτες να δείξουν πραγματική θέληση και επιθυμία να ανατρέψουν την κατάσταση που κληρονόμησαν από τους προκατόχους τους. Και κυρίως να δείξουν ειλικρίνεια.

Δυστυχώς ούτε αυτά βλέπουμε. Εκείνο που βλέπουμε είναι ένα παιχνίδι με τον χρόνο και δηλώσεις χάριν των δηλώσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αν και μιλά γενικά και αόριστα για ετοιμότητά του ανά πάσα στιγμή για συνομιλίες, «περί άλλα τυρβάζει», ενώ και η υπό εξέλιξη διαδικασία από τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, την οποία επικαλείται εσχάτως, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την άλλη πλευρά ούτε και από τη ροή των γεγονότων.

Από την άλλη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης «άραξε» πίσω και περιμένει να ολοκληρωθεί η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να αποφασίσει αν θα ασχοληθεί με το Κυπριακό, ενώ ενδιάμεσα εγείρει με «περίεργες» αναρτήσεις του ζητήματα που ούτε και οι πλέον αδιάλλακτοι προκάτοχοί του (Τατάρ, Έρογλου, Ραούφ Ντενκτάς) δεν διανοήθηκαν να εγείρουν.

Με λίγα λόγια, και οι δύο μάς δίνουν την εντύπωση ότι μία χαρά έχουν βολευτεί με τη σημερινή «κατάσταση πραγμάτων» και ακινησία και ότι δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να τη διαταράξουν.