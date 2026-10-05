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Βγαίνει στους δρόμους η Αστυνομία σήμερα: Παγκύπριοι στοχευμένοι έλεγχοι μέχρι την Κυριακή

Βγαίνει στους δρόμους η Αστυνομία σήμερα: Παγκύπριοι στοχευμένοι έλεγχοι μέχρι την Κυριακή

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στοχευμένοι οδικοί έλεγχοι σε όλη την Κύπρο από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου, με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ελεύθερα χέρια.

Παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση, με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων αντικειμένων χωρίς τη χρήση ελεύθερων χεριών, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η εκστρατεία αρχίζει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026. Καθ’ όλη τη διάρκειά της, μέλη της Τροχαίας θα διενεργούν στοχευμένους οδικούς ελέγχους σε παγκύπρια βάση.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL και υλοποιείται ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Focus on the Road».

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την τριετία 2023–2025, το 22,1% των οδικών θανάτων οφειλόταν στην απρόσεκτη οδήγηση και την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση. Παράλληλα, το 29,4% των σοβαρών οδικών τραυματισμών αποδίδεται στην ίδια αιτία, η οποία αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τραυματισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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