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Εντοπίστηκαν 271 αμπούλες υποξειδίου του αζώτου στην Αμμόχωστο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συνολικά 271 γεμάτες και 47 χρησιμοποιημένες αμπούλες, καθώς και μεταλλικά κάνιστρα και μπαλόνια, εντοπίστηκαν σε υποστατικό στην επαρχία Αμμοχώστου.

5 Οκτωβρίου 2026

Μεγάλος αριθμός αμπούλων υποξειδίου του αζώτου εντοπίστηκε χθες βράδυ από μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια έρευνας σε υποστατικό στην επαρχία Αμμοχώστου, βάσει δικαστικού εντάλματος.

Η έρευνα διενεργήθηκε από μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκαν:

  • 271 αμπούλες που περιέχουν υποξείδιο του αζώτου
  • 47 χρησιμοποιημένες αμπούλες υποξειδίου του αζώτου
  • 4 μεταλλικά κάνιστρα και αριθμός μπαλονιών

Ο υπεύθυνος του υποστατικού κλήθηκε να παρουσιαστεί στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για τα περαιτέρω.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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