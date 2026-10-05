Εντοπίστηκαν 271 αμπούλες υποξειδίου του αζώτου στην Αμμόχωστο

5 Οκτωβρίου 2026

Μεγάλος αριθμός αμπούλων υποξειδίου του αζώτου εντοπίστηκε χθες βράδυ από μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια έρευνας σε υποστατικό στην επαρχία Αμμοχώστου, βάσει δικαστικού εντάλματος.

Η έρευνα διενεργήθηκε από μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκαν:

271 αμπούλες που περιέχουν υποξείδιο του αζώτου

47 χρησιμοποιημένες αμπούλες υποξειδίου του αζώτου

4 μεταλλικά κάνιστρα και αριθμός μπαλονιών

Ο υπεύθυνος του υποστατικού κλήθηκε να παρουσιαστεί στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για τα περαιτέρω.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ