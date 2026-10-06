Χειροπέδες σε 18χρονο: Με 13 σφαιρίδια σκότωσε γατάκι στην Πάφο

Υπόθεση θανάτωσης ζώου, καθώς και τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, της παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και της ρίψης πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή, διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2026, 56χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι εντόπισε τον γάτο του νεκρό, σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν την ίδια μέρα μέλη του Κλιμακίου για τα ζώα και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου για εξετάσεις.

Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή στο ζώο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου. Ο ύποπτος συνελήφθη χθες, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.