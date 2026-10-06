Κλειστός είναι προσωρινά ο δρόμος προς το πανηγύρι του Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου.
Ακινητοποιήθηκαν οχήματα από τις λάσπες: Έκλεισε ο δρόμος προς το πανηγύρι του Αγίου Κενδέα
Προσωρινό κλείσιμο λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της συσσώρευσης λάσπης στον χώρο στάθμευσης – Μόνο μέσω Αυγόρου η πρόσβαση
Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, λόγω έντονης βροχόπτωσης και λάσπης στον χώρο στάθμευσης, οχήματα ακινητοποιούνται και ο δρόμος προς το πανηγύρι του Αγίου Κενδέα είναι προσωρινά κλειστός.
Η μόνη κατάλληλη πρόσβαση προς το πανηγύρι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι μέσω του χωριού Αυγόρου.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται επί τόπου.
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