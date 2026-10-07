Υπό 2ήμερη κράτηση 18χρονος και 16χρονος για τον θάνατο γάτου από πυροβόλο όπλο στην Πάφο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά τη σύλληψη δύο 18χρονων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, συνελήφθη χτες και 16χρονος. Για την υπόθεση, διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών εξέδωσε στο μεταξύ την Τρίτη, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 18χρονου .

Εναντίον των τριών διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρίψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 56χρονος κατήγγειλε ότι εντόπισε νεκρό τον γάτο του σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Κλιμακίου για τα Ζώα και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου, τα οποία προχώρησαν σε εξετάσεις.

Κατά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε στο ζώο, διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Στο πλαίσιο των ερευνών, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων. Ακολούθησε χτες η σύλληψη δεύτερου 18χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και 16χρονος. Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται.