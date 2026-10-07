Μπαράζ συλλήψεων από την Υπηρεσία Αλλοδαπών: Χειροπέδες σε 42 πρόσωπα που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας

Η επιχείρηση εντάσσεται στις δράσεις της ΥΑΜ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των 42 συλληφθέντων στις χώρες καταγωγής τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για τον επαναπατρισμό παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, η ΥΑΜ συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα σε κοινή επιχείρηση με τη Frontex, κατά την οποία επαναπατρίστηκαν ακόμη εννέα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΑΜ, από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα έχουν απελαθεί ή επαναπατριστεί συνολικά 7.239 πρόσωπα στις χώρες καταγωγής τους.