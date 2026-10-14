Με κάταγμα στη μύτη και αιμάτωμα ο 16χρονος που ξυλοκοπούσαν και βιντεοσκοπούσαν στα Λατσιά – Επτά συλλήψεις, ανάμεσά τους 14χρονος

Οι επτά ύποπτοι, ηλικίας από 14 έως 21 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Πρόκειται για έναν 21χρονο, έναν 17χρονο, έναν 16χρονο, τρεις 15χρονους και έναν 14χρονο, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, σε περιοχή στα Λατσιά.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, οι επτά ύποπτοι συναντήθηκαν με τον 16χρονο, όπου φέρονται να του επιτέθηκαν, προκαλώντας του τραυματισμούς στο πρόσωπο.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος υπέστη κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα και αιμάτωμα.

Κατέγραφαν την επίθεση χωρίς να παρεμβαίνουν

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο ξυλοδαρμός του 16χρονου.

Στο οπτικοακουστικό υλικό φέρονται να εμφανίζονται άτομα που παρακολουθούν την επίθεση και την καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς να παρεμβαίνουν.

Ο 16χρονος μετέβη σε νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πίσω από την επίθεση φέρονται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές μεταξύ ανηλίκων. Μάλιστα, κατά τη διάρκειά της, ο 16χρονος φέρεται να δέχθηκε απειλές προκειμένου να μην προχωρήσει σε καταγγελία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.