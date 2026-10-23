Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία φωτογραφίες των κλεμμένων κοσμημάτων από την ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε στις 8 Οκτωβρίου, σε κατοικία στη Σφαλαγγιώτισσα της Λεμεσού.
Αυτά είναι τα κλεμμένα κοσμήματα από τη ληστεία των €100.000 στη Λεμεσό - Φωτογραφίες στη δημοσιότητα
Η Αστυνομία δημοσιοποίησε φωτογραφίες των κλοπιμαίων από την ένοπλη ληστεία στη Σφαλαγγιώτισσα - Εξαήμερη κράτηση σε 24χρονο, έξι συλλήψεις συνολικά και τρεις καταζητούμενοι
Υπενθυμίζεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε σήμερα διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης εναντίον 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση.
Ο 24χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Λεμεσό, η οποία οργανώθηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε αριθμός κοσμημάτων, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να ομολόγησε ότι μετέβαινε για να παραλάβει.
Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.