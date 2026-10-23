Αυτά είναι τα κλεμμένα κοσμήματα από τη ληστεία των €100.000 στη Λεμεσό - Φωτογραφίες στη δημοσιότητα

Υπενθυμίζεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε σήμερα διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης εναντίον 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Λεμεσό, η οποία οργανώθηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε αριθμός κοσμημάτων, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να ομολόγησε ότι μετέβαινε για να παραλάβει.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.