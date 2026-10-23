ΥΠΟΙΚ: Δεν καταργείται η μείωση 10% στους νεοεισερχόμενους και ωρομίσθιους

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Γεωργίου, ο υπουργός αναφέρει ότι οι μισθοί στον δημόσιο τομέα εξακολουθούν να υπερτερούν των αντίστοιχων του ιδιωτικού σε αρκετές κατηγορίες προσωπικού, γεγονός που δικαιολογεί τη διατήρηση του μέτρου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετηθεί βελτιωτικές ρυθμίσεις για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, με αυξήσεις μισθών και αναβαθμίσεις κλιμάκων.

«Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής, η οποία εφαρμόστηκε από την 01.01.2012 ως ένα εκ των μέτρων για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου την περίοδο της οικονομικής κρίσης, είχε αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ της επίσημης και της συνδικαλιστικής Πλευράς στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κρατικού μισθολογίου το 2002. Κατά την ψήφιση του σχετικού Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Ν. 42(ΙΙ)/2002), δεν είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και προωθήθηκαν μόνο οι ρυθμίσεις που ήταν προς όφελος των υπαλλήλων», σημειώνει ο υπουργός.

«Το εν λόγω μέτρο συνεχίζει να εφαρμόζεται καθότι συνιστά διαρθρωτικό μέτρο. Διαχρονικά, μελέτες καταδεικνύουν ότι οι μισθοί στον δημόσιο τομέα υπερτερούν των μισθών του ιδιωτικού τομέα με εξαίρεση κάποιες κατηγορίες προσωπικού (π.χ διευθυντικό προσωπικό). Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα που εξασφαλίστηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία για τις μέσες μηνιαίες συνολικές απολαβές πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων για το 2022 ανά επαγγελματική κατηγορία, διαπιστώνεται ουσιαστική διαφορά στις απολαβές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις κατηγορίες του προσοντούχου προσωπικού, των τεχνικών επαγγελμάτων και του γραμματειακού προσωπικού, οι οποίοι, σε αντίθεση με το διευθυντικό προσωπικό, λαμβάνουν αισθητά ψηλότερες απολαβές συγκριτικά με το αντίστοιχο προσωπικό του ιδιωτικού τομέα», προσθέτει.

Ειδικά για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό (ΩΚΠ) αναφέρεται ότι το μέτρο εφαρμόστηκε από 01.01.2014 σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.19.12.2013. Με την εν λόγω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν διάφορες ρυθμίσεις μετά από σειρά επαφών και με τις συντεχνίες του ΩΚΠ (ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ) που προέβλεπαν αναθεώρηση/ κατάργηση διαφόρων επιδομάτων καθώς και ρυθμίσεις που αφορούσαν την απασχόληση του εποχικού ΩΚΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησης του παρά τη μείωση των δαπανών/ έργων στον κρατικό προϋπολογισμό κατά την περίοδο του μνημονίου με την τρόικα. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων του ΩΚΠ κατά 10% υιοθετήθηκαν κατ’ αναλογία των αντίστοιχων που ίσχυαν για τις δημοσιοϋπαλληλικές θέσεις και τυγχάνουν εφαρμογής για τις περιπτώσεις των νεοεισερχόμενων στο ΩΚΠ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των ωρομίσθιων Καθαριστών / ριών Γραφείου (Κλ. Ε1), όπου η μείωση ήταν σε μικρότερο ποσοστό λόγω του ότι το αρχικό ωρομίσθιο της εν λόγω θέσης ενέπιπτε στα επαγγέλματα των οποίων η μισθοδοσία καθαρίζεται στα εκάστοτε διατάγματα για τα κατώτατα όρια μισθών.

Που εφαρμόζεται

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μείωση των κλιμάκων εισδοχής εφαρμόζεται σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας, εκτός εάν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προηγούμενης υπηρεσίας/απασχόλησης που ρητά απαριθμούνται στο υπό αναφορά άρθρο του Προϋπολογισμού. Εφαρμόζονται δηλαδή μέχρι την Κλ. Α13 και Α15 στις περιπτώσεις που αυτές αποτελούν τον εισαγωγικό βαθμό της δομής των θέσεων.

«Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής δεν εφαρμόζεται σε ανώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων, αφού λήφθηκε υπόψη ότι οι εν λόγω θέσεις πληρώνονται ως επί το πλείστον από πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στο δημόσιο τομέα. Τα εν λόγω πρόσωπα είτε προσλήφθηκαν πριν την 01.01.2012 και ως εκ τούτου εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής, είτε προσλήφθηκαν μετά την 01.01.2012 σε κατώτερη θέση, όπου έτυχε εφαρμογής και στην περίπτωσή τους η μείωση των κλιμάκων εισδοχής για περίοδο 24 μηνών», σημειώνει.

Το Υπουργείο Οικονομικών κρίνει ότι το μέτρο της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων συνιστά διαρθρωτικό μέτρο και δεν ενδείκνυται η κατάργηση ή αναθεώρησή του.