Άρχισε η δίκη για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους - Στο εδώλιο ο φερόμενος εκτελεστής, ο οδηγός του βαν και ο τρίτος κατηγορούμενος

Οι κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση κατέθεσαν παραδεκτά γεγονότα που αφορούν 17 μαρτυρίες.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 2 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών.

Ο 31χρονος φέρεται να ήταν ο οδηγός του βαν από το οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί. Ένας από τους 28χρονους εκτιμάται ότι ήταν ο εκτελεστής του Δημοσθένους, ενώ ο άλλος φέρεται να φυγάδευσε τους δράστες με αυτοκίνητο, όταν εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα.

Για τρία ακόμη πρόσωπα, δύο 30χρονους και έναν 51χρονο, οι κατηγορίες αναστάληκαν σε προηγούμενη διαδικασία. Ο ένας από τους 30χρονους είχε κατηγορηθεί μόνο για την κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τον σχεδιασμό της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Μετά την άμεση παραδοχή του, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ