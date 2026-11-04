Αλλάζει το «παζάρι» των ναρκωτικών: Η κοκαΐνη παίρνει τα πρωτεία

Είναι ενδεικτικό ότι, συμπεριλαμβανομένης και της κατάσχεσης πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης κατά την προχθεσινή επιχείρηση που διενεργήθηκε στον Μαζωτό της επαρχίας Λάρνακας, οι συνολικές κατασχέσεις κοκαΐνης σε παγκύπρια βάση έφτασαν τα 83 κιλά, ενώ πέρσι, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατασχέθηκαν 51 κιλά. Ο διευθυντής της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος)-ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, δήλωσε στον «Π» ότι, ανάλογα με τις κατασχέσεις που γίνονται, διαφαίνεται και η τάση χρήσης ναρκωτικών στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, εξηγώντας πως οι τάσεις χρήσης διαφοροποιούνται συνεχώς. Φέτος, προσέθεσε, παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στη χρήση συνθετικών ναρκωτικών, την ίδια ώρα που υπάρχει μείωση στη χρήση κάνναβης, η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν η πιο διαδεδομένη ουσία στο νησί με πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως είπε ο κ. Ανδρέου, οι κατασχέσεις κάνναβης, συμπεριλαμβανομένης και της ρητίνης κάνναβης, μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο έφτασαν τα 450 κιλά, ενώ το 2025, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ήταν στα 810 κιλά.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση, είμαστε συνεχώς σ’ εγρήγορση και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς», επισήμανε.

«Φορτωμένος» ναρκωτικά

Η τελευταία υπόθεση κατοχής κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (02/11). Έπειτα από παρακολούθηση, η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες σε 32χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι μέλος εγκληματικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανακόπηκε για έλεγχο σε αγροτική περιοχή κι εντός αυτού εντοπίστηκαν δύο κυλινδρικές συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 100 γραμμαρίων καθώς και 16 κροτίδες. Ακολούθησαν έρευνες σε ανοικτό χώρο, όπου ο ύποπτος θεάθηκε να κινείται νωρίτερα. Εκεί βρέθηκε ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε άλλες δύο συσκευασίες κοκαΐνης, βάρους επίσης 100 γραμμαρίων.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας επεκτάθηκε και στην οικία του 32χρονου, όπου τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν γυάλινο δοχείο με κοκαΐνη βάρους 8 γραμμαρίων, τέσσερις συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 6 γραμμαρίων, μικροποσότητα ρητίνης κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 21.100 ευρώ, το οποίο πιστεύεται ότι προέρχεται από την πώληση ναρκωτικών και από άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οι έρευνες μεταφέρθηκαν σε ανοικτό χώρο πλησίον της κατοικίας του, όπου εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο (θαμμένο) στο έδαφος ένα δεύτερο πλαστικό δοχείο, το οποίο περιείχε 11 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 826 γραμμαρίων.

Όλα τα ευρήματα, μαζί με τέσσερα κινητά τηλέφωνα που επίσης βρέθηκαν στην κατοχή του, κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Ο 32χρονος, ο οποίος για πρώτη φορά απασχολεί την ΥΚΑΝ παρ' όλο που υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον ίδιο, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Χθες, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης, μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο. Όπως αναφέρθηκε, η Αστυνομία θα διενεργήσει έρευνα για τα οικονομικά του στοιχεία.