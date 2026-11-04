Θύμα επίθεσης και απόπειρας ληστείας κατήγγειλε ότι έπεσε 27χρονος διανομέας φαγητού στη Λεμεσό, το βράδυ της Τρίτης (3/11). Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες τον ανάγκασαν να σταματήσει, ενώ δύο από αυτά τον χτύπησαν με ρόπαλο και γροθιές, απαιτώντας χρήματα.
Νέα ενέδρα σε διανομέα φαγητού στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν με ρόπαλο και γροθιές για να τον ληστέψουν – Τράπηκαν σε φυγή όταν άρχισε να φωνάζει
Ο 27χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερα πρόσωπα, που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, τον ανάγκασαν να σταματήσει στην οδό Πάφου – Δύο από αυτά φέρονται να τον χτύπησαν, ενώ οι δράστες διέφυγαν χωρίς να αποσπάσουν χρήματα
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:20 στην οδό Πάφου, ενώ ο 27χρονος κατευθυνόταν με τη μοτοσικλέτα του για να παραλάβει παραγγελία.
Σύμφωνα με την καταγγελία του, τον προσέγγισαν δύο μαύρες μοτοσικλέτες, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τέσσερα πρόσωπα, και τον ανάγκασαν να ακινητοποιηθεί.
Ακολούθως, δύο από τους επιβαίνοντες απαίτησαν να τους παραδώσει χρήματα. Ο ένας φέρεται να τον χτύπησε με ρόπαλο στο στομάχι, ενώ ο δεύτερος τον γρονθοκόπησε στην πλάτη.
Ο 27χρονος άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των δραστών.
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