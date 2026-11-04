Νυχτερινό σαφάρι της Αστυνομίας με συλλήψεις και εκατοντάδες εξώδικα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξη και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, κλοπή οχήματος και παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 694 οχήματα και ελέγχθηκαν 925 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Έγιναν επίσης έλεγχοι σε 27 υποστατικά, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες.

Οι τροχονομικοί έλεγχοι οδήγησαν σε 269 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις και σε 10 διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίας. Από τις καταγγελίες, οι 111 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 96 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες. Έγιναν επίσης τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ