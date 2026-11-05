Αιχμηρή ανάρτηση Γλαύκου Χατζηπέτρου για ΔΗΣΥ: «Απειλές, εκβιασμοί και χτυπήματα κάτω από τη μέση»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Χατζηπέτρου θέτει ευθέως το ερώτημα κατά πόσο όσα διαδραματίστηκαν στον ΔΗΣΥ συνιστούν «πολιτική εξόντωση ή εσωκομματικό πραξικόπημα». «Πώς το μεγάλο φαβορί, η Αννίτα Δημητρίου, βγήκε νοκ άουτ από την κούρσα του 2028», διερωτάται, υποστηρίζοντας ότι «πίσω από τις κλειστές πόρτες, παίχτηκε ένα άγριο παρασκηνιακό θρίλερ με απειλές, εκβιασμούς και χτυπήματα κάτω από τη μέση». Ο πρώην συνδικαλιστής αποδίδει τις εξελίξεις σε οργανωμένες μεθοδεύσεις, υποστηρίζοντας ότι «το σχέδιο των οικονομικών και κομματικών ελίτ πέτυχε απόλυτα». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, «μεθοδευμένα, ισοπέδωσαν κάθε καταστατική διαδικασία», ενώ κατονομάζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως το πρόσωπο που, κατά την άποψή του, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον παραγκωνισμό της προέδρου του ΔΗΣΥ. «Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, με τη στήριξη του κατεστημένου, εξοστράκισε την Πρόεδρο του κόμματος, υποχρεώνοντάς την σε μια πρωτοφανή, αναγκαστική απόσυρση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εργαλειοποίηση του Κυπριακού»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται ο Γλαύκος Χατζηπέτρου και για τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, χρησιμοποιήθηκε το Κυπριακό στο πλαίσιο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. «Απόλυτο όπλο σε αυτή την εξόντωση; Η εργαλειοποίηση του Κυπριακού», υποστηρίζει.

Μάλιστα, συνδέει την κριτική του με την ιστορική κληρονομιά του Δημοκρατικού Συναγερμού και ειδικότερα με τον ιδρυτή του κόμματος, Γλαύκο Κληρίδη. «Για να στηθεί το προεκλογικό αφήγημα, δεν δίστασαν να ισοπεδώσουν ακόμα και την ιστορική κληρονομιά της παράταξης, κατηγορώντας ευθέως τον Γλαύκο Κληρίδη για πολιτικό οπορτουνισμό το 1993», αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Η εσωκομματική δημοκρατία κουρελιασμένη»

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση που, κατά την εκτίμησή του, διαμορφώνεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό μετά τις τελευταίες εξελίξεις. «Η επόμενη μέρα βρίσκει έναν ιστορικό χώρο σε βαθύ σοκ και την εσωκομματική δημοκρατία κουρελιασμένη», σημειώνει. Καταλήγοντας, ο Γλαύκος Χατζηπέτρου προειδοποιεί για τις συνέπειες που θεωρεί ότι μπορεί να έχουν οι συγκεκριμένοι χειρισμοί στην πορεία της παράταξης. «Όταν οι θεσμοί θυσιάζονται στον βωμό των λίγων, η συνέχεια είναι απόλυτα απρόβλεπτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

AΥΤΟΥΣΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ