Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετείται ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου, για τις εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό και την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Αιχμηρή ανάρτηση Γλαύκου Χατζηπέτρου για ΔΗΣΥ: «Απειλές, εκβιασμοί και χτυπήματα κάτω από τη μέση»
Σοβαρές καταγγελίες για τις εσωκομματικές διεργασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον παραγκωνισμό της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των προεδρικών εκλογών του 2028 διατυπώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Χατζηπέτρου θέτει ευθέως το ερώτημα κατά πόσο όσα διαδραματίστηκαν στον ΔΗΣΥ συνιστούν «πολιτική εξόντωση ή εσωκομματικό πραξικόπημα». «Πώς το μεγάλο φαβορί, η Αννίτα Δημητρίου, βγήκε νοκ άουτ από την κούρσα του 2028», διερωτάται, υποστηρίζοντας ότι «πίσω από τις κλειστές πόρτες, παίχτηκε ένα άγριο παρασκηνιακό θρίλερ με απειλές, εκβιασμούς και χτυπήματα κάτω από τη μέση». Ο πρώην συνδικαλιστής αποδίδει τις εξελίξεις σε οργανωμένες μεθοδεύσεις, υποστηρίζοντας ότι «το σχέδιο των οικονομικών και κομματικών ελίτ πέτυχε απόλυτα». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, «μεθοδευμένα, ισοπέδωσαν κάθε καταστατική διαδικασία», ενώ κατονομάζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως το πρόσωπο που, κατά την άποψή του, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον παραγκωνισμό της προέδρου του ΔΗΣΥ. «Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, με τη στήριξη του κατεστημένου, εξοστράκισε την Πρόεδρο του κόμματος, υποχρεώνοντάς την σε μια πρωτοφανή, αναγκαστική απόσυρση», αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Εργαλειοποίηση του Κυπριακού»
Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται ο Γλαύκος Χατζηπέτρου και για τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, χρησιμοποιήθηκε το Κυπριακό στο πλαίσιο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. «Απόλυτο όπλο σε αυτή την εξόντωση; Η εργαλειοποίηση του Κυπριακού», υποστηρίζει.
Μάλιστα, συνδέει την κριτική του με την ιστορική κληρονομιά του Δημοκρατικού Συναγερμού και ειδικότερα με τον ιδρυτή του κόμματος, Γλαύκο Κληρίδη. «Για να στηθεί το προεκλογικό αφήγημα, δεν δίστασαν να ισοπεδώσουν ακόμα και την ιστορική κληρονομιά της παράταξης, κατηγορώντας ευθέως τον Γλαύκο Κληρίδη για πολιτικό οπορτουνισμό το 1993», αναφέρει στην ανάρτησή του.
«Η εσωκομματική δημοκρατία κουρελιασμένη»
Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση που, κατά την εκτίμησή του, διαμορφώνεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό μετά τις τελευταίες εξελίξεις. «Η επόμενη μέρα βρίσκει έναν ιστορικό χώρο σε βαθύ σοκ και την εσωκομματική δημοκρατία κουρελιασμένη», σημειώνει. Καταλήγοντας, ο Γλαύκος Χατζηπέτρου προειδοποιεί για τις συνέπειες που θεωρεί ότι μπορεί να έχουν οι συγκεκριμένοι χειρισμοί στην πορεία της παράταξης. «Όταν οι θεσμοί θυσιάζονται στον βωμό των λίγων, η συνέχεια είναι απόλυτα απρόβλεπτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
AΥΤΟΥΣΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ Ή ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ; Πώς το μεγάλο φαβορί, η Αννίτα Δημητρίου, βγήκε νοκ-άουτ από την κούρσα του 2028. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, παίχτηκε ένα άγριο παρασκηνιακό θρίλερ με απειλές, εκβιασμούς και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Το σχέδιο των οικονομικών και κομματικών «ελίτ» πέτυχε απόλυτα. Μεθοδευμένα, ισοπέδωσαν κάθε καταστατική διαδικασία. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, με τη στήριξη του κατεστημένου, εξοστράκισε την Πρόεδρο του κόμματος, υποχρεώνοντάς την σε μια πρωτοφανή, αναγκαστική απόσυρση. Απόλυτο όπλο σε αυτή την εξόντωση; Η εργαλειοποίηση του Κυπριακού. Για να στηθεί το προεκλογικό αφήγημα, δεν δίστασαν να ισοπεδώσουν ακόμα και την ιστορική κληρονομιά της παράταξης, κατηγορώντας ευθέως τον Γλαύκο Κληρίδη για πολιτικό οπορτουνισμό το 1993. Η επόμενη μέρα βρίσκει έναν ιστορικό χώρο σε βαθύ σοκ και την εσωκομματική δημοκρατία κουρελιασμένη. Όταν οι θεσμοί θυσιάζονται στον βωμό των λίγων, η συνέχεια είναι απόλυτα απρόβλεπτη. @Christodulides @christianaerot1 @Georgiades_H @KHadjiyianni @cpantelides @NicholasPapadop @letymbiotis @PapadopoulosVic @AntoniouYiannis @PikiIrene @MichaelDamianos @tsouroullis @KatiaSavva @Kateliadi @KatAgapitou @alphanewslive_ @AnnitaDemetriou @GPamboridis @DISY1976 @sfairika @dmdemetriou @24kareklas @manoliskalatzis @cynewsagency @SavvidesGL @AngelidesSavvas @SaviaOrphanidou @politis_news @AlithiaOnline @Xaralambidou @CostasVelaris @StylianidesEU @chrischristophi @StockWatchCy @LefkosC @LoizosAntoniou @CommentaryJho @ChristoforosTo9 @K_Ioannou @ELAMCY @elamcy2008 @TriantaCY @MichalisIoanni4 @Petrides_C @AnastasiadesCY @diplarose @AnastAnthousi— Glafkos Hadjipetrou (@GlafkosH) November 4, 2026
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