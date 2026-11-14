Πρόστιμο €2.500 σε δικηγόρο που «κρέμασε» τον πελάτη του – Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και χάθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αφορούσε προσφυγή, η οποία ήταν ορισμένη στις 30 Οκτωβρίου 2024 ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Ο δικηγόρος δεν εμφανίστηκε κατά την ημερομηνία της δικασίμου, ενώ δεν είχε ενημερώσει ούτε τον πελάτη του ώστε να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως. Ως αποτέλεσμα, η προσφυγή απορρίφθηκε και επιβλήθηκαν στον παραπονούμενο έξοδα €500.

Επικαλέστηκε λάθος στο ημερολόγιο

Κατά την ακρόαση για μετριασμό της ποινής, ο εγκαλούμενος δικηγόρος ανέφερε ότι ασκεί το επάγγελμα από το 2002 και ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Υποστήριξε ότι η παράλειψη οφειλόταν σε λάθος κατά την καταχώριση της ημερομηνίας στο ημερολόγιό του, καθώς ο φάκελος της υπόθεσης δεν είχε σημειωθεί ορθά, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο. Πρόσθεσε ότι είχε λάβει από τον πελάτη του μόνο €200, ποσό που αντιστοιχούσε στα χαρτόσημα της προσφυγής, χωρίς να εισπράξει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή.

Σύμφωνα με το Πειθαρχικό Συμβούλιο, η αμέλεια του δικηγόρου συνιστούσε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς όχι μόνο είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφυγής και την επιβολή εξόδων €500 στον πελάτη του αλλά ο ίδιος δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να διορθώσει ή να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στο αντικείμενο της προσφυγής, καθώς η απόρριψή της είχε ως συνέπεια να μην εξεταστεί επί της ουσίας η αίτηση του παραπονούμενου για διεθνή προστασία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι τέτοιες υποθέσεις αφορούν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η προστασία από βασανιστήρια και απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, η ελευθερία, η ζωή και η σωματική ακεραιότητα.

Η απόφαση

Στην απόφασή του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση των δικηγόρων να εμφανίζονται κανονικά ενώπιον των δικαστηρίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν η παράλειψή τους μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη υπόθεσης που αφορά την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του πελάτη τους.

Για τον καθορισμό της ποινής, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την πολυετή επαγγελματική πορεία του δικηγόρου χωρίς προηγούμενη πειθαρχική καταδίκη, το γεγονός ότι η παράλειψη οφειλόταν σε αμέλεια και όχι σε πρόθεση, την άμεση παραδοχή της κατηγορίας και την έκφραση μεταμέλειας, καθώς και το ότι δεν είχε εισπράξει αμοιβή πέραν των €200 για τα χαρτόσημα. Παρά τους ελαφρυντικούς αυτούς παράγοντες, έκρινε ότι η σοβαρότητα του παραπτώματος επέβαλλε την επιβολή ποινής με επαρκώς αποτρεπτικό χαρακτήρα. Έτσι, αποφάσισε την επίπληξη του δικηγόρου, την επιβολή χρηματικού προστίμου €2.500 και την καταβολή €250 για τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας.