Ποιους χωράει το κοστούμι του ΑΚΕΛ; - Οι πιθανοί σύμμαχοι, οι ιδεολογικές συγκλίσεις και τα εμπόδια στη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου

Τη συνεργασία με άλλες δυνάμεις την περιέγραψε ως μονόδρομο, αντιπαραβάλλοντας τον «εύκολο» μοναχικό δρόμο με τον «δύσκολο» της αναζήτησης συμμαχιών για ένα πλατύ προοδευτικό μέτωπο. Μένει να φανεί αν τα κόμματα στα οποία απευθύνεται, η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι, το ΑΛΜΑ, το Volt και η Άμεση Δημοκρατία, μπορούν να σταθούν κάτω από αυτή την ομπρέλα, να χωρέσουν δηλαδή στο κοστούμι του ΑΚΕΛ.

Η συγγένεια

Για τον αναπληρωτή καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γιάννο Κατσουρίδη, η αφετηρία είναι απλή. Το ΑΚΕΛ έχει φυσιολογική ιδεολογική συγγένεια με τα σοσιαλδημοκρατικά και τα πράσινα κόμματα. Στον άξονα Αριστεράς και Δεξιάς, στον ρόλο του κράτους στην οικονομία και στα θεσμικά ζητήματα, η Αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία μιλούν, όπως είπε στον «Π», κοινή γλώσσα. Τα κοινωνικοοικονομικά και τα οικολογικά θέματα φέρνουν το ΑΚΕΛ κοντά στην ΕΔΕΚ και στους Οικολόγους, όπως και ζητήματα ταυτοτήτων και ατομικών δικαιωμάτων. Με την ΕΔΕΚ η εγγύτητα έχει και ιστορικό βάθος, που φτάνει μέχρι την αντίσταση στο πραξικόπημα.

Το Κυπριακό ως στρέβλωση

Η εικόνα αλλάζει όταν μπαίνει στο τραπέζι το εθνικό ζήτημα. Κατά τον κ. Κατσουρίδη, το ανοιχτό Κυπριακό λειτουργεί στρεβλωτικά για τις ιδεολογικές συγγένειες, και η ένταση με το πιο εθνικιστικό προφίλ της ΕΔΕΚ και τη στάση των Οικολόγων στο Κυπριακό υπάρχει από παλιά. Οι Οικολόγοι, εξήγησε, ιδρύθηκαν σε μεγάλο βαθμό από στελέχη που προέρχονταν από την ΕΔΕΚ, το ΔΗΚΟ και τον ΔΗΣΥ και όχι από τον χώρο της Αριστεράς, γι' αυτό και σε ζητήματα εθνικά όπως το Κυπριακό απέκλιναν από τους Ευρωπαίους Πράσινους, που είναι πιο προοδευτικοί.

Η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ είχε αποφασίσει ομόφωνα τον Μάιο του 2015, με εισήγηση του τότε νεοεκλεγέντος προέδρου Μαρίνου Σιζόπουλου, ότι δεν αποδέχεται τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ούτε ως ονομασία ούτε ως περιεχόμενο λύσης. Αν η θέση αυτή δεν αλλάξει και με τη νέα ηγεσία, εκτιμά ο κ. Κατσουρίδης, η συνεννόηση δεν θα είναι εύκολη. Απόσταση καταγράφει και στο μεταναστευτικό, όπου το ΑΚΕΛ κρατά πιο ανοιχτή στάση και η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι πιο αποκλειστική.

Το ΑΚΕΛ διαβάζει την αντίφαση αλλιώς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Χάρης Πολυκάρπου, επεσήμανε στον «Π» ότι η ΕΔΕΚ συμμετέχει στην κυβέρνηση ενός Προέδρου που δηλώνει προσήλωση στη συμφωνημένη βάση λύσης. Το πλαίσιο της Εζεκία Παπαϊωάννου, πάντως, ζητά περισσότερα από μια διακήρυξη.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε στην εισήγησή του ότι στη σημερινή φάση δεν αρκεί η τοποθέτηση υπέρ της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα αλλά χρειάζεται κατοχύρωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και αξιοποίηση του Πλαισίου Γκουτέρες.

Πρόσωπα πάνω από ιδεολογία

Στα νέα κόμματα η ιδεολογική ζυγαριά βοηθά λιγότερο, καθώς στο ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο κ. Κατσουρίδης βλέπει κοινό έδαφος στα θέματα διαφθοράς, κράτους δικαίου και στην αντιπολιτευτική θέση του κόμματος, θέματα με τα οποία το ΑΚΕΛ μπορεί να αιτιολογήσει μια συνεργασία, όπως και με την αποδοχή της μεικτής οικονομίας. Οι κύριες διαφορές, ωστόσο, εντοπίζονται στο πλαίσιο για το Κυπριακό του κ. Μιχαηλίδη και στην πιο δεξιά οικονομική του αντίληψη.

Για την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου δεν υπάρχει, κατά τον ίδιο, τίποτα ιδεολογικό που να τη φέρνει κοντά στο ΑΚΕΛ, αφού οι ψηφοφόροι της συσπειρώνονται γύρω από μια μέθοδο συμμετοχής και όχι γύρω από ένα πρόγραμμα. Μια σύγκλιση εκεί θα ήταν πιο ευκαιριακή, στη βάση του υποψηφίου.

Στο Volt υπάρχει σύγκλιση με την προοδευτική σκέψη και την κοινωνική πολιτική. Ωστόσο στα νέα σχήματα γενικότερα, σημειώνει, μετρούν λιγότερο οι ιδεολογικές συγκλίσεις αφού καθορίζονται περισσότερο από τα μέλη τους, μερικά από τα οποία είχαν διαδρομή στον ΔΗΣΥ, στο ΔΗΚΟ ή αλλού.

Πρώτα το πλαίσιο, μετά τα ονόματα

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου επιμένουν ότι η σειρά δεν αλλάζει. Ο κ. Πολυκάρπου εξήγησε ότι το περίγραμμα θέσεων χτίζεται αυτή την περίοδο. Οι πολιτικές ομάδες του κόμματος το αναλύουν θέμα προς θέμα, ενώ τα αποτελέσματα των επαφών με τα άλλα κόμματα θα συζητηθούν στα κομματικά Σώματα, όπου θα ενσωματωθούν, στον βαθμό που είναι εφικτό, και οι παρεμβάσεις των εταίρων. Η βασική κατεύθυνση, είπε, δεν εξαντλείται σε έναν ορισμό. Δεν αρκεί να συμφωνούν όλοι στη ΔΔΟ, πρέπει να συμφωνούν και στο πώς προχωρούν από εκεί και πέρα.

Ονόματα θα μπουν στο τραπέζι μόνο αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει περιθώριο σύγκλισης, και η αξιολόγηση θα γίνει συνολικά, όχι με βάση δημόσιες τοποθετήσεις μεμονωμένων στελεχών. Δεν απέκλεισε μια βασική διαφωνία να προκύψει μέσα στην ιδιωτική διαβούλευση. Όσον αφορά το ΔΗΚΟ, αν η ηγεσία του επιμείνει σε δηλώσεις που αφήνουν ανοιχτή συνεργασία με την Ακροδεξιά, δεν υπάρχει καν περιθώριο συζήτησης.

Ο όρος αυτός πατά σε έναν από τους επτά άξονες του πλαισίου. Ο κ. Στεφάνου προειδοποίησε στην εισήγησή του ότι το ενδεχόμενο να βρεθεί το ΕΛΑΜ επίσημα στη διακυβέρνηση είναι πλέον ορατό και ότι οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν «ιστορικό καθήκον να συνεργαστούν για την απομόνωση της Ακροδεξιάς». Το ΑΚΕΛ ζητά να αντικατασταθεί αυτό που αποκαλεί δόγμα προσκόλλησης στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι εκκρεμότητες

Στις Βουλευτικές του Μαΐου, το ΑΚΕΛ έλαβε 23,9%, το ΑΛΜΑ 5,8%, η ΕΔΕΚ 3,3%, το Volt 3,1% και οι Οικολόγοι 2%, ποσοστά που αθροιστικά φτάνουν περίπου το 38%. Η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι έμειναν εκτός Βουλής, με την ΕΔΕΚ να χάνει και την κρατική χορηγία των 700.000 ευρώ. Το αν το άθροισμα αυτό μπορεί να γίνει εκλογικό μέτωπο θα το κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τα συνέδρια των δύο κομμάτων με τη μεγαλύτερη ιδεολογική εγγύτητα προς το ΑΚΕΛ. Οι Οικολόγοι εξέλεξαν χθες νέα ηγεσία, ενώ η ΕΔΕΚ πηγαίνει σε εκλογικό συνέδριο στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, με ανοιχτό ακόμη το ερώτημα της παραμονής της στην κυβέρνηση. Στο καταστατικό της συνέδριο του Οκτωβρίου είχε κατατεθεί και τροπολογία μελών για αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας.

Κατά τον κ. Κατσουρίδη, η ταυτότητα και των δύο κομμάτων θα κριθεί από τα πρόσωπα που θα αναδειχθούν και από την πορεία τους, ενώ η ΕΔΕΚ οφείλει να ξεκαθαρίσει πού στέκεται. Ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι αλλάζουν και τα ζητήματα που κάθε κόμμα προτάσσει.